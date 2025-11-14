第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が来年１月２、３日に行われる。

１０月の出雲全日本大学選抜駅伝では国学院大が２連覇を果たし、早大が２位。今月の全日本大学駅伝では駒大が２年ぶりに王座を奪還し、中大が２位に入った。箱根３連覇を目指す青学大は出雲７位、全日本３位。混戦模様を呈する戦いぶりから５強を中心とした有力校の戦力を分析する。

山口智規、工藤慎作の両大砲も

出雲で２位に入り、３大駅伝では２０１８年箱根以来となる表彰台を実現。一部主力を欠いた全日本でも５位に食い込んだ。花田勝彦監督は「まだまだ成長段階のチーム。箱根も、ベストメンバーが組めれば楽しみ」と手応えを語る。

火付け役は、注目の１年生だ。昨年の全国高校駅伝で、１区と３区の区間賞に輝いた鈴木琉胤（るい）と佐々木哲が加入し、出雲では堀野正太を含むルーキートリオが出走。３区５位と好走した鈴木は、全日本でも２区４位と期待に応え、「箱根では、往路で各校のエース級に勝つ役割を果たしたい」と意気込む。

日本選手権１５００メートル２位のスピードを誇るエース山口智規（とものり）（４年）、前回箱根で５区２位の工藤慎作（３年）という両大砲を擁する強みに加え、新人に刺激された中間層も厚みを増し、優勝を争える陣容が整ってきた。（西口大地）