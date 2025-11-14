俳優の新木優子さんが自身のインスタグラムを更新。北海道札幌市にある体験型ドッグカフェを訪れた際の写真を投稿しました。

【写真を見る】【新木優子】北海道のドッグカフェで犬と触れ合う様子を公開「大きな可愛いわんこ達にもみくちゃにされる幸せ」





新木さんは仕事の撮影で北海道札幌市にあるドッグカフェ『Share Hapi』を訪れたことを報告。「 大きな可愛いわんこ達にもみくちゃにされる幸せがそこにはありました。。」とコメントを添えて、犬とふれあう沢山の写真を投稿しています。









投稿された写真の新木さんは黒いトップスに灰色のパンツを着用し、終始明るく穏やかな笑顔を浮かべています。















中には、2匹の犬と新木さんが並んでポーズを決める記念写真のような写真や、3匹の犬にもみくちゃにされる新木優子さんの姿も。















中でも、犬を満面の笑みで抱きしめる写真や、犬に顔を寄せ、愛情表現をする写真が印象的です。









この投稿をみた人たちからは「ほんとに幸せそう！」「大型犬が好きな女性は社交的」「動物好きなんだなって言うのが伝わってきて暖かい気持ちになりました」「ちょっとだけ犬になってみたい」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】