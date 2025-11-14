岐阜県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「不破郡垂井町」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、岐阜県居住の20歳以上の男女1万3405人を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思うか？」という設問を用いて、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜岐阜県版＞」の結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2020年の回答も含む）しています。
本記事では、岐阜県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
居住者からは「学校が近い。スーパー、コンビニ、飲食店も近くにある」「静かで、日常生活には困らないほどの設備は揃っている」「自然に触れ合うことができる」「徒歩圏内に便利な生活施設がそろっている」といったコメントが寄せられ、静かな環境と生活の利便性が両立している点に満足している様子が伺えます。
居住者からは「自然豊かで静かな環境が好きなため」「自然がいっぱいで空気がきれい。物価が安い」「自然が間近にあり空気がきれい」「住みやすい街で安心出来る」といった声が寄せられ、自然環境や静かな暮らしへの高い満足度がうかがえます。
2位：不破郡垂井町／評点62.8／偏差値64.8岐阜県西部に位置する不破郡垂井町。相川が町の中心を流れ、伊吹山のふもとに広がる田園風景が印象的です。自然の豊かさに加え、都市機能とのバランスも良く、子育て施策にも力を入れている点が評価されています。
1位：加茂郡川辺町／評点68.0／偏差値77.1昨年に続き、2025年版でも1位に輝いたのは加茂郡川辺町。飛騨川と豊かな自然に囲まれたこの町は、名古屋市や岐阜市にもアクセスしやすく、いわゆる「ほどよい田舎暮らし」が人気の理由です。移住・定住や子育て支援、防災対策なども積極的に行われています。
