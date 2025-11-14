「勝男さん淳くんとデートうらやま！笑」志尊淳、竹内涼真とLA旅！ 「ずっと仲良しな2人最高」
俳優の志尊淳さんは11月13日、自身のInstagramを更新。“大好きな戦友”とロサンゼルスを旅する様子を公開しました。
【写真】志尊淳＆竹内涼真のLA旅ショット
コメントでは「戦友の仲良し2人 素敵な旅だったのね」「やべー、LA似合う」「え!!かっこよすぎるんだけど!!気付いて!!早く気付いて!!」「勝男さん淳くんとデートうらやま！笑」「ずっと仲良しな2人最高」「若い時の淳くんかわいい」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「戦友の仲良し2人」志尊さんは「そいえばLAに行ってました。大好きな戦友と。LOVE。刺激たっぷり。最高な旅でした」とつづり、14枚の写真を投稿。俳優の竹内涼真さんとアメリカのロサンゼルスを旅する様子です。海をバックにした浜辺でのショットや、互いをカメラで撮り合うショットなど、どの写真からもお2人の仲の良さが伝わってきます。14枚目は過去に撮られたであろう志尊さんと竹内さんのツーショットで、現在の写真と比べると若くかわいらしい印象です。
佐藤健らとのショットも公開たびたびInstagramでオフショットを投稿している志尊さん。9月6日にはドラマ『グラスハート』（Netflix）のオフショットで佐藤健さんらとの写真を公開しています。ファンからは「TENBLANKメンバーみんなめっちゃあかっこよかったよ」「なんて素敵な4人なの」などのコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
