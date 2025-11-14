FRUITS ZIPPER、渋谷に期間限定ベーカリーをオープン メンバーをイメージした7種のパンやスペシャルドリンクが登場
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERによる期間限定パン屋『FRUITS ZIPPER Pop-in Bakery』が、12月13日から30日までの18日間、東京・渋谷のMIYASHITA PARK内のPark in Parkにて開催される。
【写真】おいしそうな7種類！FRUITS ZIPPERベーカリーのパンのメニュー
来年2月に東京ドーム公演を控えるFRUITS ZIPPERが、“ドームライブへの旅の途中、誰もが気軽に立ち寄れる場所”としてオープンする同企画。人気ベーカリー『パンとエスプレッソとまちあわせ』とのコラボレーションにより、メンバー7人それぞれの個性を表現したパン7種と、2種のスペシャルドリンクが登場する。
パンはすべてテイクアウト限定で、苺のフルーツサンド『Rouge Amane』（月足天音）や、紫芋とカシスのスコーン『Luna violet』（仲川瑠夏）、チキンとチーズのクロックムッシュ『Croque Soleil Noel』（早瀬ノエル）など、彩りも味わいも個性豊かなラインナップ。ドリンクは、7色の想いを溶かし込んだホットチョコレート『FRUITS ZIPPER Hot Chocolate』と、フルーツとゼリーが弾けるレモンスカッシュ『ハッタリ・ソーダ-ZIP the BIG DREAM』が用意される。
また、クリスマスとお正月をテーマにしたグッズ販売も実施。通販サイト『&mall』では、オンラインショップ『FRUITS ZIPPER Pop-in Market』も同時展開され、第一期の受付が14日12時からスタートする。
開催期間中は、同会場にクリスマス衣装を着たメンバーの巨大屋外看板も登場する。東京ドーム公演に向けて盛り上がりを見せるFRUITS ZIPPERの魅力を、五感で楽しめる特別なスポットとなりそうだ。
■開催概要
FRUITS ZIPPER Pop-in Bakery
開催期間：12月13日（土）〜12月30日（火）
開催場所：東京・Park in Park
営業時間：12:00〜20:00
※テイクアウト限定／会場に飲食スペースなし
【オンライン販売】
■FRUITS ZIPPER Pop-in Market
第一期：11月14日（金）12:00〜11月25日（火）23:59
第二期：12月14日（日）10:00〜12月30日（火）23:59
【メニュー】
●パン（各\1100＋税）
月足天音：Rouge Amane（苺のフルーツサンド）
仲川瑠夏：Luna violet（紫芋とカシスのスコーン）
櫻井優衣：Yui Vert（抹茶×オレンジピールのスコーン）
真中まな：Manaka Ciel（ブルーベリー×ホワイトチョコのドーナツ）
松本かれん：Karen Framboise（木苺とピンクチョコのドーナツ）
早瀬ノエル：Croque Soleil Noel（チキン×チーズのクロックムッシュ）
鎮西寿々歌：Suzuka Recolte（かぼちゃホワイトソースのクロックムッシュ）
●スペシャルドリンク（各\1000＋税）
FRUITS ZIPPER Hot Chocolate
ハッタリ・ソーダ-ZIP the BIG DREAM
