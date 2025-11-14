超加工食品の摂取が若年期における良性の大腸腺腫の発症リスクを著しく高める可能性があることがわかった/GMVozd/E+/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）超加工食品の摂取が若年期における良性の大腸腺腫の発症リスクを著しく高める可能性があることがわかった。

若年層の大腸がんが世界中、特に米国で増加傾向にあるなか、超加工食品の消費も増えている。現在、超加工食品は米国の食料供給の約70%、成人の摂取カロリーの60%近くを占めており、複数の研究でこの増加傾向と大腸がんリスクとの関連が指摘されている。

今回初となる研究は、超加工食品の摂取が若年期における良性の大腸腺腫の発症リスクを著しく高める可能性があることを示唆し、蓄積されつつあるエビデンスに新たな知見を加えている。大腸腺腫は大腸に発生する腫瘍またはポリープで、がん化する可能性がある。

研究では、超加工食品の摂取は主に超加工パンや、ソース、スプレッド、味付け調味料といった朝食向け食品、砂糖または人工甘味料入りの飲料によるものとされた。

超加工食品の摂取量が最も多かった参加者（1日約10杯分を摂取）は、最も少なかった参加者（1日3杯強）と比較して、50歳までに腫瘍を発症するリスクが45%高かった。研究は、2万9100人超の女性看護師を平均13年にわたり追跡調査したもの。13日にJAMA オンコロジー誌に掲載された。

ただし、「今回の研究は因果関係を検証したものではないため、決定的な結果とは言えない」と、研究の主任著者であるアンドリュー・チャン氏は述べた。チャン氏はボストンにあるマサチューセッツ総合病院ブリガムがん研究所で消化器専門医を務める。

「可能な限り超加工食品を避け、自然のままの、加工を最小限に抑えた本物のホールフードを食生活に取り入れるべきだ」と、エビデンスに基づくライフスタイル医学に取り組む世界的な専門家連合である非営利団体トゥルー・ヘルス・イニシアチブの創設者、デービッド・カッツ氏はメールで述べた。同氏はこの研究に関わっていない。

「最良の健康効果をもたらす食事は、主に野菜、果物、全粒穀物、豆類、ナッツ類、種子類、そして普通の水で構成される」（カッツ氏）

原材料ラベルを読み、摂取するナトリウムの量と、さまざまな食品によってどのような気分になるかに注意を払うべきだ。専門家は2月のCNNの報道で、超加工食品はもっと食べたいという欲求を刺激するが、ホールフードはより満足感を与えると述べている。

良性の大腸腫瘍は通常無症状だが、大きくなると医師の診察が必要なほどの問題を引き起こしかねないと専門家は述べている。そうした問題には、黒色便や血便、痛み、鉄欠乏症、意図しない体重減少と消化器症状の併発、腸閉塞による便秘などが挙げられる。

国連食糧農業機関（FAO）によると、超加工食品は工業的な技術と「キッチンではほとんど、あるいは全く使われない」原材料を用いて作られている。一般的に食物繊維が少なく、カロリーは高く、添加糖、精製された穀物や脂肪、ナトリウム、添加物が多く含まれる。これらはすべて、食品の魅力を増すために用いられている。

添加物には、鮮度や食感を保ち、カビやバクテリアの発生を防ぐための保存料や、成分が自然に分離するのを防ぐ乳化剤などが添加されることも多い。その他にも一般的な添加物には、香料や風味調味料、消泡剤、漂白剤、増量剤、ゲル化剤、光沢剤などがある。