地震で被災した能登の結核やがん検診の様子などを視察するため13日、秋篠宮妃・紀子さまが、石川県七尾市を訪問されました。



結核予防会の総裁を務め、30年以上に渡り活動を続けられている秋篠宮妃・紀子さま。



13日朝、石川県七尾市で結核予防会の活動を視察し、会場では、紀子さま自ら受付用の書類を運ばれるなどのお手伝いをされていました。

現場の看護師らと交流し、「皆さんも体に気を付けてください」などと、気遣われていました。





紀子さまと交流した看護師：「ここでしかできない仕事なので、皆さんに『また来年も行きたいね』と思ってもらえるような検診を心掛けていきたい」午後からは、七尾美術館で文化財レスキューの取り組みについて聞かれた紀子さま。世界中の絵本の原画が集まる展覧会では、たまたま居合わせた児童と一緒に、ご覧になっていました。

この日、随行した茶谷市長は…



七尾市・茶谷 義隆 市長：

「能登や七尾のこともご心配いただいて、和倉温泉がまた復旧した後には、また足を運んでいただけるというようなお話も少しされていましたので、ぜひ、それが実現できればいいなというふうに思っています」



地震の被害や復興の状況について、茶谷市長から説明を受けた紀子さまは、和倉温泉の現状や仮設住宅で暮らす市民の様子について、質問を重ねられていたということです。