【（Switch2用） 冷却ファンスタンド ＜ライトブルー＞ 】 12月下旬 発売予定 価格：オープン（参考価格：2,728円）

コロンバスサークルは、「（Switch2用） 冷却ファンスタンド」の新色「ライトブルー」を12月下旬に発売する。価格はオープン。参考価格は2,728円。

本製品は、Nintendo Switch 2本体を熱から守る“冷却ファン機能”を搭載したプレイスタンド。本体を設置するスタンド部分は、好みに合わせて細かな角度調整が可能なため、自分好みの見やすい角度に本体を設置して利用できる。

また、Switch2本体との接触部分に配置された耐久性の強いゴム製パットが本体をしっかり固定する。冷却ファンは音が気にならない「静音設計」。

本製品は、Switch2本体の他、Switch本体・Switch有機ELモデル本体・Switch Lite本体、他各種スマートフォン・タブレット等、スタンド部分に設置できる機器で幅広く使うことができる。

使用例

※本製品はコロンバスサークルのオリジナル製品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。

※記載されている名称または商品名は各社の商標または登録商標です。

※画面は開発中のものです。本製品の仕様、形状、色は改良のため予告なく変更する場合があります。

