巨人は１４日、日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手を支配下契約で、ソフトバンクを戦力外となった板東湧梧投手を育成契約で獲得することを発表し、東京・大手町の球団事務所で入団会見を行った。ともに推定年俸１３００万円。

今季育成としてプレーした大型左腕の北浦は、背番号５６に決まり「ありがたい話をいただいたので、来年は死に物狂いでやっていきたい。とにかくチームの力に」と決意表明。「小さい頃からテレビの前で見ていた、強いイメージがある球団。すごくうれしい。早く野球がしたいです」と覚悟を口にした。

１軍経験豊富で今季のウエスタン・リーグ最優秀防御率右腕の板東は、背番号０５０からの再出発で「野球人生が終わったようなものだと思っているので。ラストチャンスをいただいた。一日でも早く支配下登録されるように頑張り、先発ローテーションに入ってリーグ優勝、日本一に貢献できるように」と思いを語った。ソフトバンク時代に飛躍のきっかけを与えてくれた久保康生巡回投手コーチとも再タッグを組むことになり「ホークス時代も久保さんのおかげで１軍に上がれたというか…。また指導していただけるのは、本当にうれしく思います。自分自身が（再び）良くなるきっかけになりそう」と言及し、戦力になることを誓った。

チームにとっては今オフの補強第１弾。来季Ｖ奪回を目指すチームの課題の先発候補としても期待される。

北浦は昨年まで支配下選手として１軍で通算３勝を挙げ、８年目の今季は２軍で２１登板し防御率２・８９。主にリリーフで登板したが、シーズン終盤は先発に挑戦。１０月のみやざきフェニックス・リーグでは３登板で計１０イニング無失点、１四球１１奪三振とアピールしていた。１５０キロ前後の力強い速球が魅力だ。

板東は２１年にリリーフとして自己最多４４登板で防御率２・５２をマーク。１軍では１９度の先発も含め、通算１１４登板しているがソフトバンク投手陣の層が厚く、昨年、今年と２年連続１軍登板なしに終わっていた。それでも今季は２軍で主に先発調整し、２１登板（１５先発）９勝２敗、１０８回２／３、防御率２・４８で最優秀防御率、勝率１位。戦力外通告を受けたが、体調面に問題はなく、鋭く曲がるカットボールなど多彩な球種を器用に操る投球術は健在だ。

今季の巨人は山崎が１１勝したが、戸郷が８勝（救援で１勝）、赤星が６勝、井上が４勝、田中将が３勝、横川が２勝で先発ローテを固定できなかった。ドラフト１位で鷺宮製作所の左腕・竹丸和幸を指名したが、今季６勝のグリフィンは退団してメジャー復帰の可能性が高く、先発整備が重要課題になっている。

◆北浦 竜次（きたうら・りゅうじ）２０００年１月１２日、栃木・那須塩原市出身。２５歳。白鴎大足利から１７年ドラフト５位で日本ハム入団。１軍では通算４８登板で３勝３敗１セーブ、防御率４・５３。今季は育成選手としてプレー。１８４センチ、１０３キロ。左投左打。

◆板東 湧梧（ばんどう・ゆうご）１９９５年１２月２７日、徳島県生まれ。２９歳。鳴門高で２年春から４季連続甲子園出場。ＪＲ東日本を経て１８年ドラフト４位でソフトバンク入団。１軍では通算１１４登板で１０勝１１敗１セーブ、防御率２・９１。１８２センチ、７８キロ。右投右打。