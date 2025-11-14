14日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比847.29円（-1.65％）安の5万434.54円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は604、値下がりは932、変わらずは73と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は267.74円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が251.36円、東エレク <8035>が171.47円、フジクラ <5803>が40.44円、イビデン <4062>が25.57円と並んだ。



プラス寄与度トップは京セラ <6971>で、日経平均を8.42円押し上げ。次いで第一三共 <4568>が8.12円、ＴＤＫ <6762>が8.02円、ＴＯＰＰＡＮ <7911>が6.22円、東建物 <8804>が4.55円と続いた。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、不動産、石油・石炭、医薬品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、機械、電気機器が並んだ。



株探ニュース

