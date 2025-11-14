東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、エスクリ、コスモバイオがS高 東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、エスクリ、コスモバイオがS高

14日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数525、値下がり銘柄数833と、値下がりが優勢だった。



個別ではエスクリ<2196>、コスモ・バイオ<3386>がストップ高。ＭＩＣ<300A>、児玉化学工業<4222>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>、サンユー建設<1841>、塩水港精糖<2112>、サニーサイドアップグループ<2180>など41銘柄は年初来高値を更新。精工技研<6834>、杉田エース<7635>、ＳＩＧグループ<4386>、ムトー精工<7927>、アバールデータ<6918>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>がストップ安。ハピネス・アンド・ディ<3174>、パス<3840>、三菱ロジスネクスト<7105>、梅の花グループ<7604>、ウイルコホールディングス<7831>は年初来安値を更新。スターシーズ<3083>、ヤマノホールディングス<7571>、日本タングステン<6998>、フォーサイド<2330>、ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

