ETF売買動向＝14日前引け、上場高配５０、野村食品が新高値 ETF売買動向＝14日前引け、上場高配５０、野村食品が新高値

14日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.4％増の2170億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.7％増の1666億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ニッチトップ中小型日本株 <2050> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ <2084> 、上場インデックスファンド日経高配当５０ <399A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 配当貴族指数 <364A> など25銘柄が新高値。上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が6.48％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が4.10％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が3.91％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が3.43％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は6.09％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は5.74％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は5.25％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は4.48％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は4.36％安と大幅に下落した。



日経平均株価が847円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1055億800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金891億7700万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が142億9500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が115億800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が95億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が77億6000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が58億8100万円の売買代金となった。



