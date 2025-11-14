ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、ナ・リーグMVPに選ばれた。エンゼルス時代の21、23年、ドジャース移籍1年目の昨季に続く4度目の満票受賞となった。4度の選出は歴代最多バリー・ボンズの7度に次いで単独2位。両リーグでの複数回受賞は史上初となった。2度目の右肘手術から復帰し、二刀流として復活を遂げた今年は4月に第1子となる長女が誕生。真美子夫人、愛犬・デコピンとともに「大谷ファミリー」で初の歓喜となった。

大谷は真美子夫人、デコピンと中継に登場。デコピンの毛色のような茶色のニット、真美子夫人も茶色いシャツと“デコピンカラー”で参加し、MVPが発表されると、2人で見つめあって笑顔で拍手。デコピンを抱きしめ、顔に“キス”をして受賞を喜んだ。

中継に愛娘の姿はなかったが、受賞後のインタビューで大谷が「すごく非常に光栄ですし、映っているソト選手、シュワバー選手も素晴らしいシーズンだったので、そういった素晴らしい選手と競い合えたことが良かったと思います」と答えた直後、赤ちゃんの「おんぎゃー」というよな泣き声が聞こえた。

これにはSNS上でも「音声大きくしてよく聞くと、インタビューの裏で大谷ベビーの泣き声が聞こえる」「大谷さん家のデコピン 2025MVP受賞中継中 今年もソファーから逃走するも去年よりも落ち着いていたね フレームの外の赤ちゃんの泣き声に耳がピンと反応 行かなくていいの？って真美子さんへ目線を送ったり完璧なお兄ちゃんだね」などと反響があった。