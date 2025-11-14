2.5次元歌い手グループAMPTAKxCOLORSのまぜ太が13日、YouTube公式チャンネルの登録者数が100万人を突破して、記念に制作したソロ曲「Vanquish」のミュージックビデオ（MV）を同チャンネルに公開した。

メンバー6人の中でも、屈指のハイトーンボイスと幅広い表現力を武器に、歌ってみた動画やゲーム実況を中心に活動するクリエイター。少年のような透明感のある声から、大人びた色気ある低音まで自在に操る“多声類”として知られて、歌唱力のみならず、トークも人気だ。グループ結成からわずか3年で、個人のYouTube公式チャンネルでも大台超えを果たして、YouTubeのゴールド盾を授かることとなった。

まぜ太は「最初は無謀って思われるくらい大きな夢だったと思うけど そんな夢に挑戦できたのも達成できたのも、すべてお前が出会ってくれてオレを見つけてくれたからって思っている」とファンに感謝。また、「これからもオレの楽しいをより長く よりたくさんお前と過ごしたいから、挑戦し続けるし 簡単なことばっかじゃなくてくじけそうになるときもあると思うけど お前と一緒なら絶対成し遂げられるし、どこまでも行けるって信じているよ。だから、お前の良いときも悪いときも俺のそばにいて一緒に支え合ってくれたらうれしいな。これから先も、オレの思い出の中に居てね」と、まだまだともに走り続けることを誓った。