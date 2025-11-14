54歳・渡辺満里奈、ママ友と“大人の修学旅行”へ 素顔あふれるオフショットに反響「わぁ素敵なお写真」「楽しそう」
アイドルグループ・おニャン子クラブ出身のタレント・渡辺満里奈（54）が12日、自身のインスタグラムを更新。「大人の修学旅行をママ友と。函館に行ってきました！」と報告した。
【写真】「わぁ素敵なお写真」「楽しそう」ママ友たちとの“大人の修学旅行”で素顔あふれる渡辺満里奈
「ただただ海鮮食べたい！ということで それなら、と函館。今や、はるばるじゃない、あっという間に着く函館」と旅先を選んだ理由を明かし、函館の夜景をバックにほほ笑む写真や食した北海道グルメ、ママ友たちとのにぎやかな様子など複数枚の写真をアップ。
「1泊2日でたくさん食べて、たくさん笑って、異国情緒たっぷりの観光地巡りをし、写真も山ほど撮って、充実の2日間でした」「思い立ったら、行く！行動力がある友人たち、ありがとう」と振り返りながら感謝を記し、「次はどこに行こうかな」と心躍らせていた。
コメント欄には「わぁ素敵なお写真」「楽しそうですね」「大人の修学旅行 表現がいいですねー」「ママ友最高ですよね」「いいですねー」「まさに思い立ったが吉日」「ステキです」など、さまざまな声が寄せられている。
渡辺は2005年5月、お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）と結婚。07年12月に長男（17）、10年6月に長女（15）を出産している。
