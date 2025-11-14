ºÇÇ¯¾¯¤Ç±ÊÀ¤»°´§¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ´øÝÝ¤Ï¡ÖÉÔÈ´¡×¡Ä¡Ö¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×¸ì¤ë
¡¡¾´ý¤ÎºÇ¹â´ýÀï¡¦Âè£³£¸´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¡¦ÌîÂ¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ò£´Ï¢¾¡¤ÇÀ©¤·¤Æ£µÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤Î¡Ö±ÊÀ¤Îµ²¦¡×¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡Ê£²£³¡Ë¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡Ë¤¬£±£´ÆüÄ«¡¢Âè£´¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µþÅÔ»Ô¤Ç¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡±ÊÀ¤´ýÀ»¡¢±ÊÀ¤²¦°Ì¤ËÂ³¤¯»°¤ÄÌÜ¤Î±ÊÀ¤¾Î¹æ³ÍÆÀ¤Ç¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ç¡Ö±ÊÀ¤»°´§¡×¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¡£¡ÖÃ£À®¤·¤¿¤Î¤ÏÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿´ý»Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¸½¾õ¤ÇËþÂ¤»¤º¡¢¤è¤ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ´øÝÝ¡Ê¤¤´¤¦¡Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÉÔÈ´¡×¤ÎÊ¸»ú¤òµ¤·¤¿¿§»æ¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¡¢µÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ö¶ì¤·¤¤·ÁÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤¤¼ê¤ò»Ø¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¸Ãæ¤·¤ÆÈ×¾å¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁª¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£