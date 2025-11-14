冷静で的確な判断が、好プレーにつながった。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月13日の第2試合に出場したKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が、高打点が確約される清一色から、相手の状況を見て混一色に変化。本来は点数が下がりそうなところ、幸運にも恵まれ点数を維持し、貴重なアガリをものにするシーンがあった。

【映像】滝沢、好判断が生んだ満貫

東2局1本場、滝沢の配牌にはソウズが6枚だったが、ここから続々とソウズの有効牌が集結。9巡目、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）から先制のリーチが入るが、宣言牌の3索をチーし、これで滝沢の手はソウズ一色に染め上げられ、清一色のイーシャンテンになった。次巡、今度は鈴木優が4索をツモ切ると、滝沢は再びチーしてテンパイ。1・4索待ちながら、山には残り1枚で、満貫確定のテンパイながら鈴木優が山に5枚ある6・9筒で、劣勢に見られていた。

ところが、ここから判断と幸運が噛み合った。ドラの白を引いてくると、1索を切って白単騎に待ち変更。鳴いた清一色は5翻、鳴いた混一色は2翻ながら、仮に白単騎でアガれれば混一色・白・ドラ2の5翻で同じ満貫、8000点だ。

残り枚数を考えながら白単騎で待つ滝沢に、鈴木優は次巡、その白を持ってきてツモ切りし、滝沢がすかさずロンアガリ。放送席では「うわー！」と絶叫が響くと、ファンも「ナイス判断」「これは仕上がっている」「これは本当にうまいわ」と称えていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

