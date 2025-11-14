手書き文字の苦手を克服！公文書写教室のエッセンスを詰め込んだ3冊が同時刊行
公文書写教室のエッセンスを詰め込んだ書写ドリル3冊を同時刊行
デジタル化が進み、手書きの機会が減っている昨今。いざ文字を書く場面で、自分の字に自信が持てず困った経験はありませんか？ 株式会社くもん出版が新たに立ち上げた「くもんの暮らしに書写」シリーズは、そんな方におすすめの書写ドリルです。
全国に約3,800教室を展開し、幼児から90代まで幅広い世代が学ぶ公文書写教室。その教材のエッセンスを詰め込んだ書写ドリルとして、「1日1枚で手書き文字がかわる くもんの書写ドリル」「ふだんの字がちょっとかわる くもんのゆる書写練習ノート」「旅するおとなの手書き練習帳」の3冊が同時刊行されました。ゆるく楽しみながら学べるものから、しっかり練習できるレベルまで、自分の好みに合わせて選べます。
ひらがなや漢字といった基本的な練習から、日常生活に役に立つはがきや封筒の書き方まで、1日1枚という「続けやすい」学習量でできるキリトリ式ドリルです。公文書写の教材をもとに作られているので、ステップアップのきめ細かさは折り紙付き！ 字形や書き方のコツなど、「本格的な」書写学習ができます。書くことの楽しさを感じながら、美しい文字が身につきます。
【本書の特徴】
・ブック型のキリトリ式で、1日1枚、裏表で学習を進めていきます。
・公文式書写の教材ノウハウを活かした内容で、「本格的な」書写学習ができます。
・1日1枚だから、無理なく毎日続けることができます。
・封筒や手紙の書き方など、暮らしに活かせる内容もたっぷり。
■ふだんの字がちょっとかわる くもんのゆる書写練習ノート
仕事で使うふせんや友だちへのバースデーカード、推しへのファンレターにのし袋……日常生活で出合う手書きの場面をイメージした紙面で、文章全体を美しく整え、バランスよく見せるコツが身につきます。
【本書の特徴】
忙しくてもゆる〜く続けられるように、練習するのはよく使う言葉だけ。そそっかしくてちょっとズボラなキャラクターのすず香さんと、猫のまくらが練習をナビゲートします。手書きの場面でよくあるシーンを描いた４コマ漫画や、知っておきたい大人のマナー、すず香さんの日記コラムを読みながら、一緒に楽しくゆるく練習を進めましょう。
【豊富な練習内容】
ビジネス：ふせん、電話メモ、送付伝票、一筆箋、履歴書
プライベート：買い物メモ、メッセージカード、ファンレター
特別な日に：結婚式招待状、のし袋
などなど、ほかにもたくさんのシチュエーションを用意しています。
■旅するおとなの手書き練習帳
北海道、東北、関東…日本全国を11エリアに分けた紙面で、観光名所やご当地グルメ、人気のフォトスポットの名称をなぞりながら、手書き文字をきれいに書くコツを学びます。各エリアの最後には絵はがきを書く練習ページを掲載。旅先から手紙を出す気持ちで楽しく取り組めます。
【本書の特徴】
・日本全国をエリアに分けて、観光地名やご当地グルメを写真たっぷりで掲載しています。
・各エリアにゆかりのある偉人の名言や俳句を書いて、旅先の豆知識にふれられます。
・旅先から手紙を出す気分で取り組める絵はがき練習ページがあります。
・なぞり書きを中心にした、気軽に手書きを楽しめる練習です。
・手書き文字のコツや、文章全体をバランスよく整えるポイントが身につきます。
「1日1枚で手書き文字がかわる くもんの書写ドリル」
■対象：一般
■定価：本体1,000円+税
■体裁：AB判、96ページ
■ISBN 978-4-7743-3872-9
「ふだんの字がちょっとかわる くもんのゆる書写練習ノート」
■対象：一般
■定価：本体1,200円+税
■体裁：AB判、96ページ
■ISBN : 978-4-7743-3873-6
「旅するおとなの手書き練習帳」
■対象：一般
■定価：本体1,200円+税
■体裁：AB判、96ページ
■ISBN 978-4-7743-3874-3
「くもんの暮らしに書写」シリーズについて、担当者の方に話を聞いてみました。
――本シリーズの意図や狙い、ターゲットについて教えてください。
くもんと言えば子どものイメージが強いですが、「大人の学び」にも力を入れています。この書写ドリルは、グループ会社である公文エルアイエルとのいわゆるコラボ本となります。グループ内コラボではありますが、全国に広がる書写教室のエッセンスを盛り込んだ、取り組みがいのあるドリルと言えます。
――イチオシポイントを教えてください。
3冊同時刊行となりましたが、それぞれ「字がうまくなる」というベースは変わらないものの、「しっかりうまくなる」「ゆるくうまくなる」「旅という目的の中でうまくなる」と、それぞれ用途が違います。「書写」ひとつとっても、たくさんの楽しみ方があることを知ってもらいたいと思います。
＊ ＊ ＊
仕事でも日常生活でも、字がきれいな人には憧れますよね。書く機会が減っているとはいえ、のし袋や書類の記入など、手書きが必要な場面は意外とあるものです。大人のたしなみとして、美しい文字の書き方をぜひ身につけてみては。
文＝秋武宏美