アメリカ産ブルーベリーのおいしさを体験！料理教室や限定スイーツが登場する冬のキャンペーン開催
甘酸っぱくてジューシーなブルーベリー
忙しい毎日の中でも、できるだけ体によくておいしいものを取り入れたい。そんな思いを手軽に叶えてくれるのが、甘酸っぱくてジューシーな「ブルーベリー」。サッと洗うだけで食べられて、スムージーやヨーグルト、パンケーキなどにも大活躍！ビタミンや食物繊維を含み、しかも低カロリーという頼もしいスーパーフードなんです。
この冬は、そんなブルーベリーの“おいしさ・ヘルシーさ・楽しさ”をまるごと体験できるキャンペーンが盛りだくさん！ さっそく、その魅力をたっぷりご紹介します♪
甘酸っぱくてジューシーなブルーベリー。実はおいしいだけじゃなく、とっても“頼れるフルーツ”なんです。注目すべきは、その栄養パワー！ 1カップ（約100g）食べてもたったの57カロリーほどなんですよ。ビタミンK、マンガンを豊富に含み、脂肪もほとんどなし。ナトリウムが少なく、コレステロールフリーだから、毎日の食卓にぴったりのヘルシー食材です。
朝のスムージーやヨーグルトのトッピング、おやつのパンケーキ、焼き菓子づくりにも大活躍。まさに「おいしさ」と「健康」を両立できる、心強いスーパーフードですね！
そして、私たちの身近なスーパーでも冷凍やフレッシュで見かけられるのが、アメリカ産の「ハイブッシュブルーベリー」。甘みや粒の大きさにこだわって育てられた、まんまるでつややかなブルーベリーです。プチッとはじけて果汁が口いっぱいに広がるあの瞬間……たまりませんよね！ ちなみにこのハイブッシュ品種、1900年代初めにアメリカ・ニュージャージー州で開発されたのがはじまり。今では世界中で栽培され、たくさんの人に愛されています。
そんな、アメリカ産ハイブッシュブルーベリーの魅力をもっと多くの方に知ってもらいたい！ …ということで、USハイブッシュブルーベリー協会では、ブルーベリーの「おいしさ」「ヘルシーさ」「楽しさ」を体験できる4つのキャンペーンを実施します！
■【1】人気料理家・KEITAさんがブルーベリーを使った特別料理教室を開催！
アメリカ産ブルーベリーを使ったオリジナルメニューを紹介する特別料理教室を開催します。登壇するのは、人気料理家のKEITAさん。KEITAさんといえば、手軽でおしゃれ、しかもおいしいレシピが大人気。そんなKEITAさんの調理実演を間近で見られるうえに、試食もできちゃうというスペシャルな内容なんです。実際に手を動かしながら、ブルーベリーの“意外なおいしさ”を体験できる限定イベントです。
開催概要
•日程：2025年12月12日（金）
•会場：東京都23区内
•応募締切：2025年11月28日（金）
応募方法
1.USハイブッシュブルーベリー協会の公式Instagramまたは公式Xをフォロー
2.該当のキャンペーン投稿にコメントで応募完了
■【2】フォロー＆コメントで当たる！オリジナルミントタブレットプレゼントキャンペーン
USハイブッシュブルーベリー協会の公式SNSでは、新たにフォローしてくださった方を対象に、フォロー＆コメントするだけで応募できるプレゼントキャンペーンを実施中！ 抽選で50名様に、 USハイブッシュブルーベリー協会のロゴ入りオリジナルミントタブレットをプレゼントします。
応募方法
1.USハイブッシュブルーベリー協会の公式Instagramまたは公式Xをフォロー
2.該当キャンペーン投稿にコメントで応募完了
応募締切
11月28日（金）
■【3】「アメリカ産ブルーベリーフェア in 人気レストラン＆カフェ」開催！
関東エリアを中心に、人気カフェやレストラン、スイーツショップなど全25店舗で、アメリカ産ブルーベリーを使った期間限定メニューが登場します！ 各店のシェフやパティシエたちが工夫を凝らした、デザートやドリンク、軽食メニューなど、ここでしか味わえないブルーベリーメニューがいっぱい！ ブルーベリーの新しいおいしさに出会える限定フェアです。
■【4】期間限定スイーツ「ブルーベリーのコンフィチュール」などが登場！
人気シェフが監修した、アメリカ産ブルーベリーをたっぷり使ったスイーツが期間限定で登場します。ラインナップは、「ブルーベリーとマシュマロのクッキー」、「アイシングマドレーヌ」、「コンフィチュール」など盛りだくさん！ 地産マルシェや食の駅など、35カ所で販売されます。
販売店舗
35カ所（各50食予定）
・ファームドゥ 地産マルシェ （首都圏15店舗）
1．地産マルシェ田園調布店
2．地産マルシェ 新川崎店
3．港北マルシェ
4．食の駅 あざみ野店
5．食の駅 南町田グランベリーモール店
6．地産マルシェ 調布店
7．地産マルシェ 烏山店
8．地産マルシェ 東小金井店
9．地産マルシェ 武蔵小金井店
10．地産マルシェ 三鷹店
11．地産マルシェ 吉祥寺店
12．地産マルシェ 西荻窪店
13．地産マルシェ 阿佐ヶ谷店
14．地産マルシェ 小滝橋店
15．食の駅 pasar幕張（京葉道路 幕張PA下り）店
・ココマンナ （15店舗）
・The CLIFF キャンプ＆BBQ（売店2カ所、カフェ1カ所）
・箱根湯寮 八里茶屋 箱根湯本
・COFFEE STAND 36° 銀座
■ブルーベリーで、毎日をもっとおいしく健康に♪
アメリカ産ハイブッシュブルーベリーは、一年を通じて楽しめる頼もしいスーパーフード。皮をむく必要もなく、包丁いらずでサッと洗うだけ。スイーツやドリンクに添えるのはもちろん、1カップ（ひとつかみ）で1食分のフルーツになるから、朝食やおやつにもぴったりです。おいしく食べながら、家族みんなの健康をサポートしてくれます。
この冬は、アメリカ産ブルーベリーの“おいしさと魅力をたっぷり味わえるキャンペーン”をぜひチェックしてみてくださいね！
文＝宇都宮薫