【クマ】商業施設や民家付近などで目撃情報が相次ぐ（14日午前11時30分現在）《新潟》
県内では14日も、民家付近などでクマの目撃情報が相次いでいます。
警察から14日に発表されている午前11時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）
◆村上市
・14日午前1時15分頃、村上市山辺里の道路わき
・体長約1メートルの子グマ1頭目撃
・目撃場所は、商業施設や住宅付近
◆新発田市
・14日午前2時10分頃、新発田市関妻の国道7号
・体長約0.6メートルのクマ1頭が横切るのを目撃
・14日午前6時30分頃、湯沢町湯沢の宿泊施設の敷地内
・木の上にクマ2頭（体長約1メートルと約0.5メートル）がいるのを目撃
◆五泉市
・14日午前8時30分頃、五泉市小山田（おやまだ）
・体長不明のクマ1頭を市民が目撃
・目撃場所は、住宅付近
◆村上市
・14日午前9時29分頃、村上市野潟の商店裏の道路
・体長約0.5メートルのクマ1頭を目撃
・目撃場所は住宅付近
今年度、これまでに県内では17人の人身被害が確認されていて県は10月6日に「クマ出没特別警報」を発表、継続して警戒を呼び掛けています。
クマが目撃された市町では、警察と連携し、住民への警戒を呼び掛けています。