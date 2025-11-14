「ビヒダス プレーンヨーグルト」が新パッケージで登場！ビフィズス菌を生かした腸活レシピ３選
「森永ビヒダス」の新しいパッケージ
腸活といえばヨーグルト！ なかでもおなじみの「ビヒダス プレーンヨーグルト」が、このたびパッケージをリニューアルしたんです。冷蔵庫の棚にスッと収まりやすいサイズになったのに、中身の量はそのままという嬉しいニュース！ 今回は、そんな新しくなったビヒダスを使った、家族みんなで楽しめる腸活レシピを3つご紹介します。
「ビヒダス プレーンヨーグルト」の新しいパッケージ、実は容器の高さが約2cmも小さくなったんです！ たった2cmと思うなかれ。これが意外と便利で、冷蔵庫のあの“あとちょっと空いてる棚”にもスッと入るサイズ感。朝の忙しい時間でも、取り出しやすくて助かりますね。
しかも、パッケージを小さくしたことでプラスチックの使用量も16％以上カット！ 扱いやすくなったうえに環境にもやさしいなんて、主婦目線でも拍手を送りたくなるリニューアルです。
さらにうれしいのは、コンパクトになったのに中身の量は変わらず400gのまま！ 最近は“実はちょっと減ってた…”という商品も多い中で、この変わらないたっぷり感は本当にありがたい！ 家族の健康にも、地球にもやさしいビヒダスの新パッケージ、これは冷蔵庫に常備決定です♪
■ビヒダスは「ビフィズス菌」入りヨーグルト！
腸の調子を整えてくれることでおなじみの「ビフィズス菌」。実はこの小さな菌たち、大腸でとっても大事な働きをしているんです。というのも、大腸は食べ物と一緒にウイルスや細菌など、いろんな“外からの侵入者”がやってくる場所。ビフィズス菌は、大腸での悪玉菌の増殖を抑えて腸内を良好な状態にキープしてくれる頼もしい味方なんです。
そんな健康の味方・ビフィズス菌ですが、実はすべてのヨーグルトに入っているわけではないって知ってましたか？ ビフィズス菌入りはヨーグルト全体のわずか20％ほど。つまり、腸活のために選ぶなら“ビフィズス菌入り”をしっかりチェックするのがポイントなんです。
その点、「ビヒダス プレーンヨーグルト」はヒト由来のビフィズス菌BB536を配合した特別なヨーグルト。毎日の食卓に取り入れるだけで、腸から全身まで私たちの健康をしっかりサポートしてくれます。
■ビヒダスは料理にもおすすめ！ビフィズス菌を生かした腸活レシピ3選
酸味がまろやかで食べやすい「ビヒダス プレーンヨーグルト」は、そのまま食べてももちろんおいしいですが、お料理にも大活躍！ まろやかなコクがあるから、たれやソース、デザートなど、いろんなメニューにアレンジできちゃうんです。ただし、ビフィズス菌は熱に弱い性質があるため、温めるなら人肌程度までがベスト。つまり、加熱せずにサッと作れるレシピこそ、ビフィズス菌のチカラをしっかり生かせるんです。
今回は、そんなビヒダスを使っておいしく腸活できる簡単レシピを3つご紹介します！
■ヨーグルトぽん酢だれ
から揚げなどの揚げ物にぴったり！
【材料・1人分】
ビヒダス プレーンヨーグルト…30g
ぽん酢しょうゆ…大さじ1/2
小ねぎの小口切り…適量
【作り方】
1.ビヒダス プレーンヨーグルトをなめらかになるまでよく混ぜる。
2.ポン酢しょうゆを加えよく混ぜ合わせる。
3.お好みで小ねぎを加える。
【ワンポイントアドバイス】
ヨーグルト30gはスプーン約1杯分なんです！ お好みで、から揚げなどにかけてどうぞ♪ はじめにヨーグルトをしっかりと混ぜることで、よりなめらかなたれになりますよ！
■ドライフルーツのヨーグルト漬け
ドライフルーツが驚きの食感に変化！
【材料・2人分】
ビヒダス プレーンヨーグルト…100g
ドライフルーツ …適量
【作り方】
ビヒダス プレーンヨーグルトをボウルにあけ、その中にドライフルーツを加えよく混ぜ合わせたものを冷蔵庫で一晩寝かせる。
【ワンポイントアドバイス】
ヨーグルトとドライフルーツを混ぜて一晩おくだけで、ドライフルーツがプルプルの食感に早変わり！ ドライフルーツの甘みも強まるので、お砂糖いらずで甘くておいしい新食感デザートになります！
■バナナヨーグルトスムージー
朝の1杯におすすめ！
【材料・1人分】
ビヒダス プレーンヨーグルト …30g
バナナ …1本
冷水 …100ml
【作り方】
1.ミキサーにビヒダス プレーンヨーグルト、バナナ、冷水を入れ、なめらかになるまで混ぜ合わせる。
2.お好みでバナナのスライス（分量外）をのせる。
【ワンポイントアドバイス】
牛乳の代わりにスプーン1杯のヨーグルトを使ったスムージーです。ほどよい酸味でさわやかな風味に。
＊ ＊ ＊
新パッケージになって、ますます使いやすくなった「ビヒダス」。そのまま食べても、ちょこっとアレンジして料理に使ってもおいしい、頼れるビフィズス菌入りヨーグルトです。毎日のごはんやおやつに気軽に取り入れて、家族みんなでおいしく腸活、はじめてみませんか？
取材・文＝宇都宮薫