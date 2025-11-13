韓国発「エッグドロップ」が日本1号店を青山にオープン、韓国式エッグサンドを提供

韓国発のエッグサンド専門店「エッグドロップ（EGGDROP）」が、日本直営1号店「エッグドロップ青山」を11月22日にオープンする。

【画像をもっと見る】

エッグドロップは2017年にソウルで誕生。完全栄養食品である卵を主役にした韓国式エッグサンドを提案している。「Everyday Better」をスローガンに掲げ、現在は韓国全土とフィリピンのマニラで展開し、2021年には国際的なプロダクトデザイン賞である「Red Dot Design Award」と「iF Design Award」を受賞したほか、2022年にはアメリカのデザイン賞「IDEA」のファイナリストに選出された。

青山店では、ブランドを象徴する「ミスターエッグ（Mr. Egg）」に加え、「アメリカンハムチーズ（American Ham Cheese）」「ベーコンダブルチーズ（Bacon Double Cheese）」「アボホリック（Avoholic）」をラインナップ。さらに2025年11月から韓国で発売された新しいブランチシリーズとして「グッドモーニングブランチ（Good Morning Brunch）」「アメリカンブランチ（American Brunch）」「アボガーデンブランチ（Avo Garden Brunch）」も提供される予定。

店舗の空間デザインは、ソウル本店のモダンな意匠を踏襲しつつ、「静けさと温かさ」をテーマに構成。柔らかな自然光が差し込む曲面ガラスや木の質感を活かしたカウンターや中央テーブル、象徴的なラインデザインを配した壁面が配置されている。グランドオープン当日の11月22日には、割引イベントや日本限定グッズの販売も予定している。

■EGGDROP AOYAMA

所在地：東京都港区北青山3-5-15 ミヤヒロビル 1F

営業時間：7:00-22:00（ラストオーダー21:30）

オープン日：2025年11月22日（土）