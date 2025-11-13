セサミストリートマーケット阪神梅田本店がオープン、関西初進出

マッシュホールディングス（HD）傘下のマッシュスタイルラボが展開している「セサミストリート（Sesame Street）」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」が、12月3日に3号店を阪神梅田本店6階にオープンする。関西エリア初進出となる同店では、大阪をテーマにした限定アイテムの販売のほか、アメリカンミニワッフルの先行販売を実施する。

セサミストリートマーケット阪神梅田本店は約100坪の店内に400種類以上のアイテムを用意。47席のカフェエリアを併設し、物販、カフェ、ワークショップの3業態を複合した店舗として展開する。

阪神店限定アイテムとして、トラ柄や法被、たこ焼きなど大阪のモチーフを取り入れた商品をラインナップ。ぬいぐるみ専用の「トラコスチューム」（3190円）はイエローとブラックのトラ柄に「OSAKA」の文字をあしらった耳としっぽが特徴で、「法被コスチューム」（3190円）は市松模様をあしらい、胸元にブランドロゴ、背中に「祭」の文字をプリントしたリバーシブル仕様となっている。その他の限定アイテムとして、イエローとブラックの2色展開のバンダナ（1320円）、トラのコスチューム姿のエルモとクッキーモンスターをデザインしたピンズ（990円）、ステッカー（440円）などを用意する。

カフェメニューでは、現在豊洲店限定で提供中のアメリカンワッフルをミニサイズにしたアメリカンミニワッフル（980円、4個入り）を12月8日より先行販売。全8種のフレーバーから4個を選択するテイクアウト限定メニューで、エルモとクッキーモンスターの形をしたワッフルにチョコレートがコーティングされている。また、阪神店オープン限定デザインのキャラクターラテ（650円）も提供する。

オープン当日には体験型ワークショップ「大好きなキャラクターのドーナツを作ろう！」を開催し、先着でオープン記念の限定バルーンを配布する。

■セサミストリートマーケット阪神梅田本店

開店日：2025年12月3日（水）

所在地：阪神梅田本店6階（大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13）

カフェエリア：12月3日から2026年1月12日まで完全予約制

テイクアウトメニュー：12月8日販売開始