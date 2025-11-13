好きじゃなかったら言葉にしません。男性が本命女性だけに言う「セリフ」
男性は本命女性に対して他人には絶対に見せない態度や行動をするもの。
そこで今回は、男性が本命女性だけに言う「セリフ」を紹介します。
「愛してる」
男性は「好き」という言葉は軽い気持ちで言えても、なかなか「愛してる」とは口にしないもの。
それだけ「愛してる」という言葉は、相手に対して強い気持ちがあり、真剣に好きではないと口にできない重い言葉なのです。
なので、男性がもしその言葉を口にするなら、あなたへの愛情は本物と見て間違いありません。
「次はいつ会える？」
男性は本命女性と「できるだけ会いたい」と思っているもの。
もし、「会いたくなったら…」「暇な時に会えたら…」などと少しでも自分中心に考えていたら口にしないセリフと言えます。
「なんでも相談して」
男性が「なんでも相談して」と積極的に口にするのは本命女性にのみ。
困っていることや悩みなどを解決してあげることで、本命女性に「男らしい」「頼りになる」と思われたいのです。
また、好きな女性のことなら「なんでも知りたい」という思いも、このセリフには隠れています。
今回紹介したセリフを日常的に言われているなら、男性はあなたを本気で好きということで間違いなし。
そんな男性のさり気ない本命サインを聞き逃すことがないようにしていきましょうね。
