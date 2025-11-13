信じてたのに、なんで…？“不倫されやすい妻”に共通するポイント
突然、夫の不倫が発覚。「信じてたのに、裏切られた…」そんな思いに苦しむ女性は少なくありません。不倫をする側が悪いのは当然ですが、実は日常のちょっとした行動や心のクセが、夫婦のバランスを崩し“きっかけ”を生むことも。そこで今回は、夫に“不倫されやすい妻”に共通するポイントを紹介します。
「やってもらって当然」になり、感謝を伝えなくなる
家事も育児も仕事も頑張っているのに、なぜか夫婦の距離が遠く感じる…。その背景には、「妻だから当たり前」と思ってしまう無意識の思い込みが潜んでいることがあります。「ありがとう」の一言がないだけで、夫は“自分は大切にされていない”と感じてしまうものです。
夫との時間を後回しにしてしまう
子育て期はどうしても“母親業”が中心に。ですが、夫との関わりを後回しにすることが続くと、夫に「自分は家庭で脇役なのかも…」と感じてさせてしまうことになります。完璧な母親をめざすことは大事なことですが、少しの時間でも“妻”としての視点を取り戻すことが、夫婦の絆を保つカギになるでしょう。
“自分のこと”を後回しにしすぎている
「髪型も服も気にしなくなった」「趣味もなくなった」――そんな風に、自分に構わなくなっていませんか？不倫されやすい妻の多くは、自分自身の“女性としての余裕”を失っている傾向があります。自分は自分のために輝けているか？そこにこそ、夫婦関係を見つめ直すヒントがあります。
夫の裏切り行為は、決してあなたのせいではありません。でも、もし今回紹介したポイントで少しでも思い当たることがあれば、それは今の自分と向き合うサイン。まずは“自分の心”を立て直すことから、ゆっくり始めてみてくださいね。
