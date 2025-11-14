　14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　105508　　　34.4　　　 43600
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14295　　　63.5　　　　5915
３. <1321> 野村日経平均　　 11508　　 139.2　　　 52370
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9590　　　28.0　　　 51700
５. <1540> 純金信託　　　　　8034　　 -25.3　　　 20170
６. <1360> 日経ベア２　　　　7760　　　67.2　　　 145.3
７. <1306> 野村東証指数　　　6069　　　96.0　　　3517.0
８. <1579> 日経ブル２　　　　5881　　　-5.5　　　 469.0
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　4552　　　 8.6　　　 695.0
10. <1346> ＭＸ２２５　　　　2826　　 687.2　　　 52430
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　2059　　 -11.9　　　170250
12. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2048　　　91.4　　　　 238
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　2045　　　74.0　　　　2410
14. <314A> ｉＳゴールド　　　1814　　　49.9　　　 307.8
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　1504　　 307.6　　　 52160
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1386　　　86.0　　　 66930
17. <1542> 純銀信託　　　　　1375　　 -22.0　　　 24230
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　1222　　 167.4　　　　5248
19. <1615> 野村東証銀行　　　1185　　　-9.8　　　 488.9
20. <1545> 野村ナスＨ無　　　1171　　 128.3　　　 39070
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1158　　 234.7　　　 698.6
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　1031　　　60.1　　　 752.5
23. <1330> 上場日経平均　　　1017　　 -62.4　　　 52420
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 850　　　 6.4　　　　2345
25. <1328> 野村金連動　　　　 833　　　-0.4　　　 15470
26. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 798　　 -17.6　　　 59730
27. <2244> ＧＸＵテック　　　 767　　　48.1　　　　3052
28. <1571> 日経インバ　　　　 740　　 440.1　　　　 417
29. <1358> 上場日経２倍　　　 698　　 208.8　　　 82500
30. <1398> ＳＭＤリート　　　 692　　 467.2　　　2063.0
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 647　　　56.3　　　　3026
32. <1308> 上場東証指数　　　 640　　 155.0　　　　3474
33. <2631> ＭＸナスダク　　　 628　　　89.2　　　 27715
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 540　　 -19.2　　　 58670
35. <1489> 日経高配５０　　　 539　　 -23.3　　　　2708
36. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 488　　 177.3　　　104150
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 460　　　19.8　　　2159.5
38. <2516> 東証グロース　　　 440　　 207.7　　　 562.4
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 440　　　47.2　　　 25460
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 408　　 155.0　　　 53570
41. <2243> ＧＸ半導体　　　　 404　　 120.8　　　　2503
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 384　　 -34.7　　　 30060
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 383　　　98.4　　　 366.7
44. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 331　　　88.1　　　　1178
45. <1348> ＭＸトピクス　　　 329　　 370.0　　　　3507
46. <1356> ＴＰＸベア２　　　 309　　　 6.6　　　 178.6
47. <2038> 原油先Ｗブル　　　 309　　 -35.1　　　　1490
48. <1541> 純プラ信託　　　　 305　　　-6.2　　　　7342
49. <1580> 日経ベア　　　　　 273　　 313.6　　　1110.0
50. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 267　　 115.3　　　 346.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース