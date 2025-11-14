ETF売買代金ランキング＝14日前引け
14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 105508 34.4 43600
２. <1357> 日経Ｄインバ 14295 63.5 5915
３. <1321> 野村日経平均 11508 139.2 52370
４. <1458> 楽天Ｗブル 9590 28.0 51700
５. <1540> 純金信託 8034 -25.3 20170
６. <1360> 日経ベア２ 7760 67.2 145.3
７. <1306> 野村東証指数 6069 96.0 3517.0
８. <1579> 日経ブル２ 5881 -5.5 469.0
９. <1568> ＴＰＸブル 4552 8.6 695.0
10. <1346> ＭＸ２２５ 2826 687.2 52430
11. <2036> 金先物Ｗブル 2059 -11.9 170250
12. <1459> 楽天Ｗベア 2048 91.4 238
13. <2644> ＧＸ半導日株 2045 74.0 2410
14. <314A> ｉＳゴールド 1814 49.9 307.8
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1504 307.6 52160
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1386 86.0 66930
17. <1542> 純銀信託 1375 -22.0 24230
18. <1329> ｉＳ日経 1222 167.4 5248
19. <1615> 野村東証銀行 1185 -9.8 488.9
20. <1545> 野村ナスＨ無 1171 128.3 39070
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1158 234.7 698.6
22. <1655> ｉＳ米国株 1031 60.1 752.5
23. <1330> 上場日経平均 1017 -62.4 52420
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 850 6.4 2345
25. <1328> 野村金連動 833 -0.4 15470
26. <1326> ＳＰＤＲ 798 -17.6 59730
27. <2244> ＧＸＵテック 767 48.1 3052
28. <1571> 日経インバ 740 440.1 417
29. <1358> 上場日経２倍 698 208.8 82500
30. <1398> ＳＭＤリート 692 467.2 2063.0
31. <1671> ＷＴＩ原油 647 56.3 3026
32. <1308> 上場東証指数 640 155.0 3474
33. <2631> ＭＸナスダク 628 89.2 27715
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 540 -19.2 58670
35. <1489> 日経高配５０ 539 -23.3 2708
36. <1557> ＳＰＤＲ５百 488 177.3 104150
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 460 19.8 2159.5
38. <2516> 東証グロース 440 207.7 562.4
39. <2559> ＭＸ全世界株 440 47.2 25460
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ 408 155.0 53570
41. <2243> ＧＸ半導体 404 120.8 2503
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 384 -34.7 30060
43. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 383 98.4 366.7
44. <2865> ＧＸＮカバコ 331 88.1 1178
45. <1348> ＭＸトピクス 329 370.0 3507
46. <1356> ＴＰＸベア２ 309 6.6 178.6
47. <2038> 原油先Ｗブル 309 -35.1 1490
48. <1541> 純プラ信託 305 -6.2 7342
49. <1580> 日経ベア 273 313.6 1110.0
50. <1475> ｉＳＴＰＸ 267 115.3 346.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
