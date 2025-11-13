愛情のつもりが“圧”になってる！男性に未読スルーされる「LINEの特徴」
「どうして未読のままなの？」と不安を感じたことありませんか？でもそれ、彼にとってあなたのLINEが“重すぎる”のが原因かも。愛情のつもりで送ったメッセージが、男性にとってはプレッシャーになっているケースは意外と少なくないんです。そこで今回は、男性に未読スルーされやすい「LINEの特徴」を紹介します。
「私ばっかり！」の責めメッセージ
「いつも私からばっかりだよね」「全然連絡くれないね」というメッセージは、男性を一方的に責めているだけ。たとえ軽い気持ちでも、受け取った男性は返信することに“義務感”を覚えるようになりがちです。愛情を伝えるつもりが、“めんどくさい女”に見られてしまう危険もあります。
「何してる？」「今どこ？」の頻度が高すぎる
彼のことが気になるからこそ、つい「何してる？」「今どこ？」と送りがちな女性も少なくないでしょう。でも、返信が追いつかないほどの頻度になると、男性は「監視されてる？」と感じて距離を置こうとします。彼が返信しやすいテンポを意識するのがコツ。たとえば「今日こんなことがあったよ！」など、“報告LINE”に変えるだけで、押しつけ感のない自然なやり取りに変わります。
「好き」「会いたい」を乱発する
好きだから会いたいという純粋な気持ちを伝えることは素敵。でも、乱発しすぎると「言葉だけ重い」「テンションが合わない」と感じさせてしまうでしょう。彼のペースに合わせて、時には“沈黙”もスパイスに。たまに届く「会いたいな」の一言の方が、何倍も彼の心に響きます。
未読スルーは、必ずしも“嫌われたサイン”ではありません。けれど、もし続くようなら、あなたのLINEが“圧”になっている可能性も。愛情は“与える量”ではなく“伝わり方”が大事なので、詰め込みすぎには注意してくださいね。
