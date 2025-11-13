痩せにくくなってきた人におすすめ。姿勢まで改善【カラダの深部のコリをほぐす】簡単ストレッチ
「痩せにくくなってきた」「お腹だけぽっこりしている」という悩み、年齢のせいだと諦めていませんか？実はその原因、「腸腰筋」というカラダの深部にある筋肉のこわばりにあるかも。腸腰筋は、骨盤を支え、姿勢やスタイル、代謝にまで関わる重要な筋肉。ここが硬くなると、下腹が出たり、姿勢が崩れて実年齢より老け見えすることもあるのです。そこで今回は、この腸腰筋をやさしくほぐして、細見え・若見え・痩せやすさを取り戻す簡単ストレッチを紹介します。
痩せにくさの原因は「深部の硬さ」だった
年齢を重ねると、デスクワークやスマホ姿勢が増え、股関節まわりが固まりがちになります。特に、腰の奥にある「腸腰筋」がこわばると、骨盤が前に倒れ、下腹がぽっこり見えたり、背中が丸くなって老けて見えることも。また、代謝が落ちやすくなり、どれだけ運動しても「痩せにくい」と感じる要因にもなります。
細見え・若見え・痩せやすさを取り戻す「腸腰筋」の簡単ストレッチ
（１）両ひざ立ちをして、片方の脚を前に出す
（２）腰を反らないように上半身を前方にスライドさせて10〜15秒間キープする
期待する効果をきちんと得るためには「後ろ脚のお腹から股関節付近の筋肉が伸びていることを感じること」がポイント。なお、上半身が前方にスライドしにくい場合は前脚をさらに前に出すとスライドしやすくなります。ぜひ入浴後や寝る前の習慣にしてみてくださいね。＜ストレッチ監修：上田夕子＞
