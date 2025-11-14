·ã¤ä¤»¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£ÇÐÍ¥¡¢¸ºÎÌÁ°¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤«¤éÁ´ºï½ü¡¡¡ÖÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¡¦¥×¥ê¥Æ¥£¡ª ¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥á¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤Î¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂçÉý¸ºÎÌ¸å¤ÎÀÖ¤¤¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢²áµî¤ÎÅê¹Æ¤òÁ´¤Æºï½ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥Ý¡¼¥º¡ª¡¡¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¢·ã¤ä¤»¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î11Æü¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ï¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Ë¤è¤ë¶»¸µ¤ËÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀÖ¤¤¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤Ë³°½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¡©¡¡µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡£ÆÃ¤ËÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¡¢¸Å¤¤¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë½éÅê¹Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢¡Ö»ä¤Î½éÅê¹Æ¡£Á´Éôºï½ü¤·¤Á¤ã¤¦¤Ä¤â¤ê¡£¤¤¤¤¤è¤Í!?¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ï2022Ç¯¤Ë»éËÃµÛ°ú¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸ºÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏGDF15¤È¤¤¤¦°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÅÇ¤µ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ë¤Ò¤É¤¯ÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤Î¤»¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢3Ç¯Á°¤ËÂÎ½Å¸º¾¯¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¡¢13kgÄ¶¸ºÎÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ó¤¤ÅÇ¤µ¤¤Ç¿²¤¿¤¤ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿º£Ç¯3·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤Î¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ï¡¢People¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¸ºÎÌÁ°¤Î¼Ì¿¿¤À¤«¤éºï½ü¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èà¤é¤¬Êª¸ì¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¡¢¸ºÎÌÁ°¤Î¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢Èà½÷¤Î¾¡¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷amyschumer¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥Ý¡¼¥º¡ª¡¡¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¢·ã¤ä¤»¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î11Æü¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ï¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Ë¤è¤ë¶»¸µ¤ËÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀÖ¤¤¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤½¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë½éÅê¹Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢¡Ö»ä¤Î½éÅê¹Æ¡£Á´Éôºï½ü¤·¤Á¤ã¤¦¤Ä¤â¤ê¡£¤¤¤¤¤è¤Í!?¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ï2022Ç¯¤Ë»éËÃµÛ°ú¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸ºÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏGDF15¤È¤¤¤¦°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÅÇ¤µ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ë¤Ò¤É¤¯ÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤Î¤»¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢3Ç¯Á°¤ËÂÎ½Å¸º¾¯¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¡¢13kgÄ¶¸ºÎÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ó¤¤ÅÇ¤µ¤¤Ç¿²¤¿¤¤ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿º£Ç¯3·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤Î¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¨¥¤¥ß¡¼¤Ï¡¢People¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¸ºÎÌÁ°¤Î¼Ì¿¿¤À¤«¤éºï½ü¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èà¤é¤¬Êª¸ì¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¡¢¸ºÎÌÁ°¤Î¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢Èà½÷¤Î¾¡¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷amyschumer¡Ë