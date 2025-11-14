鈴木奈々、ランジェリー姿で体重＆身長報告「胸は落とさず体を引き締めたい」
【モデルプレス＝2025/11/14】タレントの鈴木奈々が11月13日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】“154cm52kg”37歳タレント「大人っぽい」ありのままのランジェリー姿
鈴木は、ピンクのブラジャーに薄いピンクのカーディガンを羽織り、スレンダーな姿を披露。「体重計ったら52キロでした！身長は154センチです」と現在の体型をつづり「写真はめちゃめちゃお腹凹ましてます」と記した。ダイエット宣言をしていたが「下着のモデルもしてるから、胸は落とさず体を引き締めたい」と宣言し「ボディーメイクしたい人一緒に楽しく自分磨きしましょ」と誘っていた。
この投稿に「十分可愛い」「ボディーメイク応援してる」「大人っぽい」「スタイル最高」「憧れる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆鈴木奈々、現在のスタイルを公開
◆鈴木奈々の投稿に反響
