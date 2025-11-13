朝の顔が変わる。くすみ・ごわつきが薄れる【大人の角質ケア】新ルール
朝、鏡を見たときに「なんだか顔が冴えない…」と感じる日が増えたら、肌の上に“不要な角質”が留まっているサインかも。大人の肌は、年齢とともにターンオーバーがゆっくりになり、不要な角質が重なりやすい状態に。そのままにすると、くすみやごわつき、化粧ノリの悪さにつながります。ただし、必要なのは強いピーリングや“削るケア”ではなく、やさしく巡らせる角質ケアです。そこで今回は、無理なく日常に取り入れられる【大人の角質ケア】の新ルールを紹介します。
くすみ・ごわつきは“角質の滞り”。まずは肌をやわらかくほぐす
朝の顔がどんより見えるとき、肌の上には“いらない角質”が重なっていることが多いです。大人の肌はターンオーバーがゆっくりになるため、角質が自然に剥がれにくい状態に。そこでいきなりピーリングに頼るのではなく、まずは肌をやわらかくすることが大切。
おすすめは、スキンケア前に温タオルを30秒。じんわりと血流が高まり、角質がほぐれて、くすみが一段やわらぎます。この“ほぐす”ステップがあるだけで、そのあとのケアがぐんと効きやすくなります。
ほぐす→巡らせる。やさしい角質ケアの新ルール
角質ケアは、週２〜３回の“薄いケア”で十分。大人の肌は刺激に弱いため、毎日のケアより「頻度を抑える」方がバリア機能が保たれ、透明感が戻りやすくなります。
また、洗顔もスキンケアもこすらないのが基本。肌の上を指でなでるのではなく、「手のひらで包み込む → 留める」というイメージです。
仕上げは“押し込む保湿”。翌朝のトーンが変わる
角質をやわらかく整えた肌は、水分が入りやすい状態。化粧水はパッティングではなく、手のひらでじんわり密着させます。
乳液・クリームは、頬→目元→口元の乾きやすい部分から。薄い膜をかけるように“押し込む保湿”をすることで、翌朝の肌がふっくらと整い、影が減り、トーンが均一に見えます。
くすみやごわつきの元となる角質は、強いケアで“削る”ほど悪化しやすいもの。大人肌に必要なのは、やさしく整えて、巡りを良くする角質ケアです。まずは、温タオル＋“押し込む保湿”だけでもOK。朝の肌印象は、今日から変えられます。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
