すぐさま破局…。付き合った途端“別れの予感漂うカップル”に共通する特徴
「やっと付き合えた！」と思ったのも束の間、なぜか違和感を覚えてしまう…。実は、恋が始まった瞬間から“別れの予感”が漂うカップルには、いくつかの共通点があるんです。盛り上がってスタートしたのに、長続きしないのはなぜ？その原因を解説します。
恋の“勢い”だけで走り出している
出会ってすぐに意気投合、「この人しかいない！」と盛り上がる関係は燃えやすく冷めやすいのが現実です。相手の中身を知らないまま付き合うと、思っていた人と違う…と感じるのも早いもの。恋は勢いも大事だけど、“冷静さ”がないと長距離は走れません。
「好き」が不安の埋め合わせになっている
孤独や寂しさを埋めるために恋を始めた場合、“依存”がすぐに顔を出します。相手に求めすぎて、少し連絡が遅れただけで不安が爆発…。そんな関係は息が詰まりやすいもの。恋は「支え合うもの」であって「依存し合うもの」ではありません。
相手を“理想の恋人像”にはめ込んでいる
「彼はこうあるべき」「彼女ならこうしてくれるはず」――そんな“理想の押しつけ合い”は、付き合った途端にほころびます。現実の相手を見ようとせず、頭の中の理想像に恋をしていると、違和感がどんどん募っていくだけ。恋人は“自分とは違う人間”であることを忘れないようにしましょう。
恋のスタートは誰でもハッピー。でも“始まり方”次第で、別れの予感はすでに仕込まれていることも。焦らず、冷静に相手と向き合う時間を作ることが、恋を長続きさせる近道ですよ。
