◇体育館でバック転の練習後、痛みを訴える

「運動好きで、アイドルのダンスもよく真似していた子が、一日で歩けなくなってしまいました。あまりにも悔しすぎます」

忠清北道槐山郡（チュンチョンブクド・クェサングン）に住むAさん（46）は、6カ月前に下半身まひの診断を受け、リハビリ治療を続けている娘Bさん（8）の姿を見るたびに、天が崩れ落ちるような悲しみを感じるという。Bさんは5月20日、槐山のある合気道の体育館でバック転の練習をしていた際、着地の過程で背中と腰をつなぐ脊椎に衝撃を受ける事故に遭った。

Bさんは両親と共に槐山、清州（チョンジュ）、ソウル方面の病院を回り、脊椎神経系の検査を受け、事故翌日に「下半身麻痺（まひ）」との診断結果を受けた。母親のCさんは「医師から『もうお子さんは歩けません』と言われた時、目の前が真っ暗になった」とし「半年間、車いす生活をしながらリハビリを続けているが、一人で立つことも歩くこともできない状態だ」と涙ながらに語った。

中央日報の取材を総合すると、Bさんは事故当日午後5時30分ごろ、館長Dさん（50代）の指導を受けながら一度バック転をし、その後ずっと背中の痛みを訴えていたという。体育館を出る時には足の力が抜けて座り込んだ。事故当時の体育館の防犯カメラには、Bさんがお腹を天井に向ける「ハイブリッジ姿勢」をすると、Dさんが腰元を支えて後方回転を補助する場面が映っている。Bさんは体を一回転した直後、左足を曲げたまま後ろへ倒れ込んだ。その後、腰のあたりに手を当てて約20秒間床にじっとしてたが、弱々しく立ち上がった。立ち上がった後も両手で腰を押さえながら不快そうな表情を浮かべていた。

◇被害者の両親「痛いと言ったのに、ストレッチを続けた」

警察によると、Bさんは事故後も約30分ほどストレッチなどの訓練に参加していた。この過程でBさんは腰を叩いたり、座り込むなど異常な兆候を見せたが、Dさんはこれを注意深く見ていなかったという。Aさんは「子どもが『腰が痛い』と言ったのに、Dさんは特に対応をせず、そのままストレッチを続けさせた」とし「帰ろうとして更衣室で着替えている途中、そのまま座り込んで立ち上がれなくなった。学園の送迎車で帰宅した時はDさんにおんぶされていた」と話した。

両親により病院へ運ばれたBさんは、最終的に脊髄損傷による下半身麻痺を意味するASIA−Aレベルの判定を受けた。小学2年生のBさんは、3年前からこの体育館で合気道を習っていた。普段からaespa（エスパ）・IVE（アイブ）などのアイドルグループが好きで、ダンスが得意だったという。Aさんは「娘は風邪以外に特に持病もなく、運動場で走り回るのが好きな健康な子どもだった」とし「学校に行って友だちに会いたいと言われる時が一番つらい」と語った。

◇警察、50代館長に業務上過失致傷を適用

Bさんの両親は、事故当時の館長Dさんの安易な対応を恨んでいる。Aさんは「負傷後すぐに病院に連れて行ってくれていたら、下半身麻痺という最悪の事態は避けられたはず」とし「娘がバック転を練習する際、衝撃を吸収するマットの厚さが1センチしかなく、後遺症が大きくなったのでは」と主張した。そして「このような部分が、すべて体育館長の判断に任されているのが問題だ」とし「同様の事故を防ぐため、子ども向け体育施設の安全管理や指導資格に対するしっかりした基準を設けるべきだ」と強調した。

これに対してDさんは警察で「体育館の事故と下半身麻痺の因果関係は明らかではない」とし「事故直後、負傷の程度が深刻だとは判断できなかった」と供述した。事故後、「Bさんの行動一つ一つを見逃したのがとても悔やまれる。もっと気を遣うべきだった」とBさんの両親に謝罪メッセージを送ったが、治療費など補償問題については協議が進まないまま警察の調べを受けた。中央日報はDさんの立場を聞くため数回連絡したが、返答は得られなかった。清州上党（サンダン）警察署は最近、Dさんを業務上過失致傷の疑いで検察に不拘束送致した。警察関係者は「Dさんが業務上の注意義務を十分に果たさなかったとみられる」としつつも、「双方の主張が食い違っているため、具体的な状況を答えるのは難しい」と述べた。