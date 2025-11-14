元AKB48で女優の篠田麻里子（39）が11日配信のABEMA「誰カブキ」にゲスト出演。恋愛事情を“ぶっちゃけ”告白する場面があった。

「誰カブキ」は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。

歌舞伎衣装をまとったゲストにスタジオから「今、恋はされていますか？」と質問。ゲストは三角マークを出して回答した。番組アシスタントの瀧山あかねアナウンサーから「誰カブキさんは、恋に奥手な独身女性」であることが明かされた。

スタジオトークではさらば青春の光・森田哲矢が「篠田さん、今恋はしているんですか？」と尋ねた。篠田は「私も奥手なんですよ」と“ぶっちゃけ”告白した。

すると、食い気味にさらば青春の光・東ブクロが「どこがや！」と猛烈なツッコミ。森田も「そんなわけないでしょ！1日で結婚した人間のどこが奥手なん！？」とツッコミをいれると、スタジオが笑いに包まれた。

篠田は19年に年下男性と交際0日婚を発表。23年に離婚し、24年には一般男性との交際を発表している。