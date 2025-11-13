©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の来春4月24日公開を記念してスタートした、TVシリーズ第１期『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）の第6話。

サンフェスの演奏も無事成功！

吹部では、いよいよ夏のコンクールに向けての練習が始まった。

吹奏楽コンクールは、いわば野球でいうところの甲子園。府大会、関西大会、全国大会と、代表に選ばれた高校が次のコマへと進めるが、北宇治高校はここ10年府大会の銅賞止まりなのだ。

そんな状況の吹部を、滝先生（CV：櫻井孝宏）は、どのようにして全国まで導こうとしているのか？

「今年は、オーディションを行うことにしたいと思います」

一人ひとりの演奏を聴き、ソロパートを含めて大会に出るメンバーをオーディションで決める、という滝先生。

北宇治高校の出場する部門で舞台に上がれるのは、最大55名まで。つまり、それ以上の人数がいると、誰かが出場できないのだ。

これまでの慣例では、上手い下手に関わらず上級生が優先。しかし、滝先生が忖度なしで決めるオーディションとなれば、上級生が外れる可能性もある。

しかし、1年生にとっては大チャンス！

そもそも、コンバスは緑輝（CV：豊田萌絵）しかいないうえに経験者なので、合格はほぼ確定。また、3人しかいないユーフォなら、全員合格も見込める。

でも、チューバを始めたばかりの葉月（CV：朝井彩加）にとって、オーディション合格なんて夢のまた夢。

｢無理ですよぉ！ムリムリ！｣

「きっと来年には成長してると思うんで｣

と言う葉月に、低音パートリーダーのあすか（CV：寿美菜子）は---！

「下手だと来年も再来年もレギュラーの保証はないってことなのだよ！」

「だから、初心者でも今年からレギュラー取るつもりで頑張る！」

とハッパをかける。

こうして、あすかの言葉に触発され、オーディションに向けて頑張る決意をした葉月。早速チューバを持ち帰り、練習することに。

しかし、なかなか上手く吹けない葉月は、久美子たちに想いを吐露する。

「中学の時、テニス部でも最初まったく思ったプレーができなくて。だからいっぱい練習したんだ。でも最後の大会、勝てなくて」

「だから、上手くなりたい。チューバは自分で納得できるくらい！」

そんな葉月の姿に感動した久美子と緑輝は、葉月のために奔走することに。

まずは、チューバ担当の梨子（CV：小堀幸）に「チューバをやってて良かったこと」をインタビュー！

すると---

「地味で目立たない」

「息が苦しい」

また、「チューバのいいところ」を尋ねた後藤（CV：津田健次郎）においては

「いいところがないところだ！」

と言い切る始末。

さらに

「いいところがないのに、ひたすら頑張るところがいいところ」

「その気持ちがわかれば、お前は立派なチューバ吹きだ」

と語り、一同ますます「？？？」に。

ネガティブなのかポジティブなのか分かりづらい！

しかし、この言葉の意味は「愛と自信が大切ってことだよ」と梨子に教えてもらい、久美子はなんとなく腑に落ちたのだった。

そこで、低音パートメンバーたちは、葉月のモチベーションを上げる方法を考え始める。

自身がチューバの良さを体感したきっかけを

「オレは、合奏したときかな」

という後藤の話を受けて、その場にいた全員が

「葉月は合奏をしたことがない」

ということに気づいて……。

「これ、合奏してみたいんだけど」

久美子がそう言って葉月に渡した譜面は、今の葉月ができる曲。

初見でも吹けるように……と、あすかが指番号を振って渡したあの練習曲。

「簡単すぎる！」と葉月が不満を漏らしていた……そう、『キラキラ星』だ。

久美子のユーフォ、緑輝のコンバス、そして葉月のチューバ。

この３つの音色が重なったとき、

それは確かに「音楽」になった---。

葉月が初めて心から“音楽”に触れ、チューバの魅力にハマった瞬間が描かれている第６話（11月8日深夜放送回）。

