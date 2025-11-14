ゴジラ初のドラマシリーズ『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2、2026年2月27日（金）世界同時配信

ゴジラ初のドラマシリーズ『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』待望のシーズン2がApple TVにて2026年2月27日（金）より世界同時配信開始！ （第1エピソードを配信し、その後毎週金曜新エピソードを配信予定）主演を務めるカート・ラッセルは、自身が演じるリー・ショーが、あの衝撃的なシーズン1最終話を経てもなお生存しており、再びシリーズに戻ってくることをSNSでファンに報告。併せて本作のファーストルックと、ティザー映像が到着した。

シーズン2で明かされる巨大怪物の起源とモナークの闇

迫力、存在感、そしてスケール。すべてをアップグレードしたゴジラと、巨大な怪物（タイタン）たちの激闘を描くレジェンダリーの「モンスター・ヴァース」シリーズ。その世界観を拡張し、物語に欠かせない未確認生物特務機関「モナーク」の深部に迫るドラマシリーズが、『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』である。

そもそも「モナーク」とは、ゴジラを始めとする巨大生物（タイタン）の調査・研究を目的に、各国が共同で設立した秘密組織だ。彼らは世界各国の未開の地で調査を進め、恐竜のような化石から、地球の放射線を食べて生きるモンスターの存在を知ることとなる。

さらに、これらのモンスターが地球の核からエネルギーを吸収し始めたことを機に、モナークは本格的な研究に着手。この組織こそが、巨大怪物が存在する世界を人類が生き抜くための鍵とされてきた。

日本から髑髏島へ――シーズン1の物語を振り返る

物語は、サンフランシスコでのゴジラ襲来を生き延びたケイトから始まる。彼女は日本で出会った異母兄弟のケンタロウとともに、失踪した父の行方を追ううちに、ゴジラやタイタンの世界、そして秘密組織モナークの存在に直面する。

その鍵を握るのは、モナークの過去と隠された秘密を知るリー・ショウ大佐。彼との出会いを経て、ケイトとケンタロウはモナークが存亡の危機にあることを知らされる。さらに、若かりし頃のリーが、ケイトの祖母と出会い、祖母がモナークと深く関わっていたことなど、家族の秘密も徐々に明らかにされていく。モナークの核心へ近づくほど、彼らはゴジラやタイタンらの脅威に襲われることになるのだ。

タイタンの王キングコング襲来！ シーズン2が描く未踏のカオス

舞台は日本から、ついにタイタンの王キングコングが君臨する髑髏島へ。

待望のシーズン2では、キングコングが大地を揺るがすだけでなく、海の神話に封じられていた新たなタイタンも姿を現す。しかし、モナークが存亡の危機に晒されている現状、人類はかつてない混乱と脅威に飲み込まれ、世界は未踏のカオスへと突き進むことになるだろう。

親子共演が実現！ 豪華キャスト陣が集結

本作の主演は、ベテラン俳優のカート・ラッセルが務め、その実の息子であるワイアット・ラッセル（『ファルコン＆ウィンター・ソルジャー』）が若き日のリーを演じ、親子共演を果たしている点は見どころの一つである。

また、本シリーズでゴールデン・グローブ賞主演女優賞を受賞したアンナ・サワイ（『SHOGUN 将軍』）や、演技初挑戦ながら注目を集めた渡部蓮が続投。他にも、カーシー・クレモンズ（『DOPE／ドープ!!』）や、山本真理（『Pachinko パチンコ』）など、実力派キャストが豪華に集結している。

ゴジラとキングコングが交差する「モンスター・ヴァース」の行方から目が離せない。

『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン1はApple TVで独占配信中。シーズン2は2月27日（金）よりApple TVにて世界同時配信される。（海外ドラマNAVI）

