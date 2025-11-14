マッツ・ミケルセン出演『メン＆チキン』予告＆場面カット解禁

2025年11月22日に60歳の誕生日を迎えるマッツ・ミケルセン生誕60年を記念して「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が11月14日（金）新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開。

あなたの“マッツ愛”が試される?! 狂気的な怪演が光る奇想天外、クセ者たちのルーツ探しの狂想曲『メン＆チキン』の予告映像＆場面カットが解禁！

マッツ・ミケルセン出演『ブレイカウェイ』日本初公開！予告映像＆場面カット解禁 2025年11月22日に60歳の誕生日を迎えるマッツ・ミケル … マッツ・ミケルセン出演『ブレイカウェイ』日本初公開！予告映像＆場面カット解禁

『メン＆チキン』概要＆あらすじ

日本劇場初公開となる『メン＆チキン』でマッツが演じるのは、無造作なクセ毛に無精ヒゲ、短気で暴力的、対人関係に難ありの偏屈な男エリアス。この度解禁する予告映像と場面カットでも、女好きで狂気的な役柄を怪演するマッツが登場！ クセの強いキャラクターながら、その色気は隠しきれない?! マッツの新たな一面を垣間見ることができる！

【予告編】

https://youtu.be/8k_k_yvoo2Q

【あらすじ】

大学教授のガブリエルと、女とトリビアにしか興味がないエリアスの兄弟は、父親の遺品からビデオレターを発見し、父がふたりの生物学的な父親ではないこと、それぞれの母親も違うことを知る。二人は父親の住所を探し出すが、辿り着いたのは、家畜が放し飼いにされ、3人の異母兄弟が暮らす寂れた屋敷だった…。

（海外ドラマNAVI）



「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」開催決定！日本劇場初公開作から代表作まで特集上映 2025年11月22日に60歳の誕生日を迎える、デンマークで … 「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」開催決定！日本劇場初公開作から代表作まで特集上映

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.