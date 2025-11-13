英国ドラマでもおなじみ『アール・デコの魅力に迫る』トークイベント開催決定

日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルが、12月16日（火）にミステリーチャンネル倶楽部会員限定のトークイベント「アール・デコ誕生100周年 英国ドラマでもおなじみ『アール・デコの魅力に迫る』」を開催する。

アガサ・クリスティーと同じ時代に花開いた装飾様式

2025年は、アール・デコという名称が誕生してから100年目に当たる。“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーが活躍した時代に世界中で流行した装飾様式のアール・デコは、英国ドラマの作中にも多く登場し、建物やインテリア、食器、アクセサリー、ファッションなどの様々な要素に見られる。今回のイベントでは、英国文化研究家の小関由美が登壇、当時を反映したアール・デコの歴史とその魅力に迫る。

第一次世界大戦開始直前の1910年代にパリで誕生し、1930年代にかけて流行したアール・デコは、近代化と工業化の波、女性の社会進出が進んだ時代の象徴と言える。新しい時代の幕開けを体現したアール・デコを知ることで、当時を舞台にしたドラマの世界観をより深く理解できるようになるだろう。

当日、イベント参加者は近代建築の巨匠フランク・ロイド・ライトの設計によって1921年に建築された「自由学園明日館」の解説付き見学も楽しむことが可能だ。

本イベントは、ミステリーチャンネル倶楽部会員（新規登録会員を含む）を対象に、本日11月13日（木）より抽選販売の申込受付を開始している。

「アール・デコ誕生100周年 英国ドラマでもおなじみ『アール・デコの魅力に迫る』」概要

「アール・デコ誕生100周年 英国ドラマでもおなじみ『アール・デコの魅力に迫る』」

（自由学園明日館 建物見学・喫茶付き）

【日時】12月16日（火）14：15開場・受付、14：30イベント開始 ※16：30頃終了予定

【会場】自由学園明日館 Rm1925

（東京都豊島区西池袋2-31-3）池袋駅より徒歩5分・目白駅より徒歩7分

【登壇者】英国文化研究家 小関由美

【内容】14：30〜 自由学園明日館 建物見学

15：20〜 トークイベント

【参加料】5,000円（建物見学・喫茶付き）

【参加人数】24名様

【抽選販売申込条件】ミステリーチャンネル倶楽部会員のご登録（既存・新規対象）

【抽選販売受付期間】11月13日（木）〜11月30日（日）

【主催】ミステリーチャンネル

【申込先URL】https://livepocket.jp/e/mysterych20251216

【ミステリーチャンネル倶楽部登録】https://www.mystery.co.jp/mailmagazine/

※建物見学は、外観、婦人之友社展示室、大教室としま、ラウンジホールを回りながら行わせていただきます。食堂は自由見学、講堂は他利用のためご見学いただけません。明日館スタッフ様による建物解説となります。（約40分）

※LivePocketでのチケット販売となります。

※システム利用料（チケット代金の5％）が別途かかります。

※本イベントは抽選販売です。

●登壇者 小関由美プロフィール

東京女学館卒業後、美学校考現学研究室にて赤瀬川原平先生に師事。出版社勤務を経て、1989年の渡英以来、文筆業のかたわら、アンティークビジネス「Bebe’s Antiques」も営業中。NHK文化センター、イギリス関連のイベントにて講師も勤める。主な著書に『英国アフタヌーンティー＆お菓子』（講談社）、『四季を彩る英国菓子とパン、ときどきアフタヌーンティー』『Lazy Daisy Bakeryとめぐる英国のティールームとお菓子』『スコーン研究所』（誠文堂新光社）など、英国文化に関する多くの著作を執筆。

●自由学園明日館について

東京都豊島区、池袋の喧騒から一歩入った閑静な住宅街に佇む自由学園明日館は、近代建築の巨匠フランク・ロイド・ライトと、その弟子である遠藤新が設計を手掛けた歴史的な名建築。大正10年（1921年）に羽仁吉一・もと子夫妻によって創立された自由学園の旧校舎で、国の重要文化財に指定されている。水平線を強調したデザイン、窓枠や建具など細部にまで多用されている幾何学模様が、ライト建築の大きな特徴だ。

https://jiyu.jp/

アガサ・クリスティー作品 放送情報

ミステリーチャンネルでは毎年12月、「特集：アガサ・クリスティーからのXmasプレゼント」と銘打って、独占日本初放送作品を含む“ミステリーの女王”にまつわるドラマやドキュメンタリーをお届け！

『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』

12月21日（日）16：00より独占日本初放送（全3話／字幕版）

“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーの小説「ゼロ時間へ」のドラマ化！ 1936年のイギリスを舞台に、激しい三角関係や恐るべき女家長、そして嫉妬と欺瞞が織り成す危険な罠とは？

『デビッド・スーシェと巡るアガサ・クリスティーの旅』

12月21日（日）19：15より独占日本初放送（全5話／字幕版）

『名探偵ポワロ』の主人公を四半世紀にわたって演じたデビッド・スーシェが、アガサ・クリスティーがかつて訪れた南アフリカから始まるイギリスの自治領を巡る旅に出る。各国のクリスティーゆかりの地を巡りながら、彼女の文学のインスピレーションの源を解き明かしていく全5話の紀行ドキュメンタリー！

『アガサ・クリスティー ミス・マープル』

12月6日（土）6：00より毎週土曜日に一挙放送（全23話／二ヵ国語版）

※字幕版見逃し配信あり

『ミス・マープル ジョーン・ヒクソン版』

12月20日（土）・21（日）6：00より一挙放送（全22話／字幕版）

『名探偵ポワロ』

12月27日（土）6：00〜12月31日（水）に一挙放送（全70話／二ヵ国語版）

