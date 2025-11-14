¡Ö´°Á´¤ËÈ´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÂçÃ«æÆÊ¿4ÅÙÌÜMVP¤Ë¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï¶Ã¤¤Ê¤·¡¡¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×
ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î13Æü¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢¼«¿È3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢30¿Í¤ÎÁ´°÷¤¬1°ÌÉ¼¤ËÅê¤¸¤ë¡ÖËþÉ¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜMVP¡ª¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈÊúÍÊ¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¸«¤ë
¡¡º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡£OPS1.014¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£4ÅÙÌÜ¤ÎMVPÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Î7ÅÙ¤Ë¼¡¤°Ã±ÆÈ2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤ÇÊ£¿ô²ó¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡¼õ¾Þ¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊó¤¸¤¿¡ØNHK-BS¡Ù¤Î¡Ö¥ï¡¼¥¹¥Ý¡ßMLB¡×¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÅÄ¸ýÁÔ»á¤È°æ¸ý»ñ¿Î»á¤¬À¸½Ð±é¡£°æ¸ý»á¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¹×¸¥ÅÙ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ë²ÌÈ¯É½Á°¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤¯ºÇ½ª¸õÊäÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö´°Á´¤ËÈ´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸ý»á¤â¡¢¡Ö¡Ê²ó¿ô¤Ï¡Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]