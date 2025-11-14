大谷翔平、満票で3年連続4度目MVP受賞に真美子夫人&デコピンと共に歓喜　米記者も驚愕「契約はあと8年残っている」

満票で大谷の4度目MVP受賞が決まった(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間11月13日、3年連続4度目のMVPに輝いた。満票での受賞が決まった。大谷は米番組『MLB Network』の生放送に出演し、真美子夫人とデコピンと共に喜びを共有した。

【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人、デコピンと抱擁する大谷翔平を見る

今季は打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014はリーグトップの成績だった。ドジャースで初めて二刀流でもプレーし、14試合に先発して防御率2.87、1勝1敗だった。

4度目のMVP選出となった大谷は、歴代最多を誇るバリー・ボンズの7度に次ぐ単独2位となった。両リーグで複数回受賞するのは史上初の快挙だ。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで、大谷がドジャースに移籍して達成したことを羅列している。