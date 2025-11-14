大谷翔平、満票で3年連続4度目MVP受賞に真美子夫人&デコピンと共に歓喜 米記者も驚愕「契約はあと8年残っている」
満票で大谷の4度目MVP受賞が決まった(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間11月13日、3年連続4度目のMVPに輝いた。満票での受賞が決まった。大谷は米番組『MLB Network』の生放送に出演し、真美子夫人とデコピンと共に喜びを共有した。
【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人、デコピンと抱擁する大谷翔平を見る
今季は打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014はリーグトップの成績だった。ドジャースで初めて二刀流でもプレーし、14試合に先発して防御率2.87、1勝1敗だった。
4度目のMVP選出となった大谷は、歴代最多を誇るバリー・ボンズの7度に次ぐ単独2位となった。両リーグで複数回受賞するのは史上初の快挙だ。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで、大谷がドジャースに移籍して達成したことを羅列している。
ワールドシリーズ優勝2回、満票でのMVP2回、ナ・リーグ優勝決定シリーズMVP、キャリアハイのホームラン数を更新したのが2回、50本塁打−50盗塁クラブを創設、オールスター選出2回、シルバースラッガー賞2回と、輝かしい実績を紹介した。その上で「契約はあと8年残っている」と、驚きを示していた。
10年7億ドル（約1046億円）でドジャースに加入した大谷。今後もどんな驚くべき実績を残していくのか、注目が集まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
