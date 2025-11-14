感染症流行期も「何食わぬ顔で…」→保育士の“強さ”称える声に9千いいね「強すぎる」「3年目から…」【ママリ】

「保育士さんって何食わぬ顔で…」→保護者の尊敬するすごさに9千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

毎日何十人もの子どもたちと過ごしてお世話をする保育士さんたち。単に子どもが好きという気持ちだけでは務まらない、体力と精神力が求められる仕事です。そんな保育士さんの「体が強すぎる」という説に言及した、にこまる☺︎1y🦖(@niin418)さんの投稿が多くの共感を呼びました。

保育士さんてめちゃくちゃ体強くない？！

息子が保育園から風邪やら胃腸炎やら貰ってくるたびに我が家は全滅してヒィヒィ言ってんのに、保育士さんって何食わぬ顔で「大変でしたねぇ😢」っていつでも出勤してるよね…ほんと尊敬するわ…

本当に、尊敬に値しますよね。保育士さんたちは、常に感染リスクと隣り合わせの環境で、それでも笑顔を絶やさず子どもたちと楽しく過ごしています。そのプロ意識とタフさには、頭が下がるばかりです。



この投稿には「30年近く働いてるベテラン先生胃腸炎すら移らなくなったって言ってた 強すぎる」「3年目から強くなりました」といったリプライがつき、保育士さんの体力に改めて焦点が当てられました。



毎日子どもたちの笑顔のために奮闘する保育士さんたち。タフとはいっても疲れることもたくさんあるはず。ゆっくり休んで笑顔でお仕事を頑張ってほしいですね。

「その伝え方ええやん！」子どもがガチャガチャしたがる時の問いかけに8万いいね

れいん☺︎4y2y*絵本🌱(@r28s14m)さんの投稿です。いろいろなところで見かけるガチャガチャ。何が出るのかわくわくしますよね。子どもは喜びますがお金はかかりますし、中身によって大事にしてくれないならやりたくない…。そう思う人も少なくないはず。



投稿者のれいん☺︎4y2y*絵本🌱さんは、わが子がガチャガチャをやりたいと言い出したそうです。一緒にいた夫は、わが子にどんな声をかけたのでしょうか。

娘にガチャガチャしたいと言われたときに夫が「1番欲しいのどれ？じゃあ1番欲しくないのどれ？ガチャガチャは1番欲しくないのが出ても大事にしてくれるなら1回してもいいよ。ガチャガチャは欲しいのが出ないことの方が多い」と言っててビックリ😳

その伝え方ええやん😳

ただダメというのではなく、条件をつけてわが子にきちんとと考えさせるような言い方が素敵です。これなら、子どもはちゃんと考えて、ガチャガチャをするかしないかを決めることができそうです。



この投稿に「今度その伝え方してみよう！」「すばらしい教育」などのリプライが寄せられました。一方的に突っぱねるのではなく、子どものやりたい気持ちに寄り添いつつ、順を追って考えるよう促せるアイデア。ぜひマネしたい声掛けですね。

「ごめんなさい」5歳娘がひな人形を触った理由に13万いいね

ぽんこ 5y ・11m(@9m_5y)さんの投稿です。3月は桃の節句。女の子の家では、ひな人形を飾る家もあるでしょう。年に1度飾られて、子どもながらに特別なものだとわかり、つい触りたくなってしまうこともありますよね。



投稿者のぽんこ 5y ・11mさんの5歳の娘さんが、お雛様を触ってしまったようですが…

©9m_5y

朝起きたらお雛様がちょっとだけ傾いてて、長女に聞いたら「お話しにくそうだったからちょっとだけ触っちゃった😢ごめんなさい。」

って言ってて……

こんなに優しくてかわいい子の母親は私です‼️‼️‼️‼️‼️

お雛様を内緒で触ったこと自体は「いたずら」と見られてしまうかもしれません。しかし、理由がきちんとあるんですね。この投稿を読んで、ちゃんと理由を聞いてあげたいと思った人もいるはず。



わが子の素晴らしいと感じる部分は、パパやママが愛たっぷりに接してきた育児の賜物です。わが子のよい部分を見つけたときは、自分の子育てを誇りたいですね。



この投稿に「これなら楽しくお話できるね」「純粋な心にキュンとしました！」などのリプライが寄せられました。わが子の良いところを、たくさん肯定してあげたいと思える素敵な投稿でした。

