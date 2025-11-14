ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、ナ・リーグMVPに選ばれた。エンゼルス時代の21、23年、ドジャース移籍1年目の昨季に続く4度目の満票受賞となった。4度の選出は歴代最多バリー・ボンズの7度に次いで単独2位。両リーグでの複数回受賞は史上初となった。2度目の右肘手術から復帰し、二刀流として復活を遂げた今年は4月に第1子となる長女が誕生。真美子夫人、愛犬・デコピンとともに「大谷ファミリー」で初の歓喜となった。

MVP受賞後、電話会見に臨んだ大谷は長女が誕生し、父として初めてのMVPに「シーズン中に生活リズムは当然、変わるとは思いますけど、でも家族のサポートもあって、極力グラウンドに集中できる環境もありまして、その中で生活していく、という感じではあったので、そこは周りの人のサポートにすごく感謝しています」と真美子夫人をはじめ、周囲の協力があってこそと感謝の言葉を口にした。

また、3年連続のワールドシリーズ制覇に向けて「それは難しいことですけど、チャレンジしていくというのが今のドジャースの意志かなと思います」と改めて強い覚悟を見せた。

現在は「多少、野球以外の仕事が入っている。たまに球場に行くが、家でウェート（トレーニング）したり、シーズンみたいにがガツガツは練習していない。手術はないので、ゆったりとしたオフシーズンを過ごしている」と家族とゆっくり過ごせていると語った。