ヒルトン京都「フェスティブ アフタヌーンティー」。テディベア、トナカイ、ツリーなどをモチーフにしたかわいいスイーツの数々
ヒルトン京都のロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE（ラティス ラウンジ）」から、フェスティブシーズンの楽しさを詰め込んだ「フェスティブ アフタヌーンティー」が登場。
テディベアをはじめ、トナカイやツリー、オーナメントなどをモチーフにした心ときめくキュートなスイーツが勢揃い。見た目のかわいらしさはもちろん、上質な味わいも存分に堪能して。
期間は、2025年12月5日（金）から2026年1月4日（日）まで。
ホリデーシーズンを彩る贈り物のようなアフタヌーンティー
ジンジャーブレッドマンとテディベアをモチーフにした「ベアジンジャーブレッド」をはじめ、「バニラトナカイ」や「ツリータルト」など、プレゼントボックスから飛び出してきたような、遊び心あふれるスイーツ9種がずらりとラインナップ。ふんわりとシナモンが香るスコーンは、お好みで洋梨のジャムやクロテッドクリームを付けて召し上がれ。
かわいらしいスイーツのほかにも、「ポテトとサーモンのコロッケ」や「エビのミルクブレッドサンドイッチ」など、こだわりのセイボリー4種が楽しめるのもうれしいポイント。
京都の老舗「小川珈琲」のヒルトンオリジナルブレンドや和紅茶などと一緒に、心温まるティータイムを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
人々が集うホテルラウンジで、コーヒーとスイーツを味わう
ヒルトン京都内にあるロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE」は、観光客や地元の人々が集まる憩いの場所。京都の有名店「小川珈琲」の特製ブレンドコーヒーや和紅茶、多彩なカクテルやモクテルなどさまざまなドリンクに加え、季節の食材や京都の素材を使ったスイーツを味わって。
