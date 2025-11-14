大谷翔平、満票でMVP獲得！ 真美子さん＆デコピンと共に中継に登場「娘さんはさすがに出さないよね」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は11月14日、MVP（最優秀選手賞）を獲得。“家族”で中継に登場し、ファンを沸かせています。
【写真】MVP獲得の大谷翔平
MLBの公式Xが公開した動画では受賞の瞬間を公開。大谷選手は、真美子さん、愛犬・デコピンと共に登場しています。大谷選手と真美子さんは互いに茶色の洋服を着用。デコピンも茶色のため、家族で色を合わせたものと思われます。発表の瞬間、2人はデコピンを抱きしめ、大谷選手はデコピンにキスをしました。
ナショナルリーグでは大谷選手のほかに、ニューヨーク・メッツのフアン・ソト選手が選ばれていました。またアメリカンリーグではクリーブランド・ガーディアンズのホセ・ラミレス選手、ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手、シアトル・マリナーズのカル・ローリー選手が最終候補に挙がっています。
ドジャースは2年連続ワールドシリーズで優勝を果たし、さらに個人では今回MVPも獲得した大谷選手。来季は投手として本格的な活躍が見られる年になるのでしょうか。期待したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
満票でMVPに！2025年のMVP。大谷選手が3年連続4度目の受賞になるか注目が集まっていましたが、同日の発表で見事、満票でMVPを獲得しました。大谷選手は、これまでも満票でMVPを獲得しています。
「やっぱりスゲーなー」ネット上では、「大谷翔平、また伝説更新…！満票で3年連続MVPとか、もう“野球界の常識”を毎年塗り替えてるレベル」「マジで日本人の誇りです」「デコピン拍手にびっくりしてて可愛い」「過去一、デコピンになりたいと思った」「去年も今年もリハビリシーズンなのえぐいよな」「娘さんはさすがに出さないよね」といった反応が上がっています。
