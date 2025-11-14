元メジャーリーガーの斎藤隆氏が１４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。３年連続４度目のＭＶＰに輝いたドジャースの大谷翔平選手に、来年のＭＶＰ、サイ・ヤング賞のＷ受賞に期待をみせた。

全米野球記者協会の会員による記者投票で決まる２０２５年シーズンのＭＶＰにドジャースの大谷選手を選出。番組ではその様子を生中継した。

満票での選出に「良かったな」と安堵の表情を見せた斎藤氏。受賞後には大谷選手は「今年はリハビリの年だった」と振り返ったが、斎藤氏は「メジャーのマウンドをリハビリに使った初めてのメジャーリーガーは二刀流の大谷翔平ということで、これもまた何か、とてつもないことをしてしまったな」と感嘆の声を上げた。

ＭＣの羽鳥慎一から来年の話をされると斎藤氏は「来年ですね、やっぱり打撃の方は、もうこれ以上ないんじゃないかと言われるくらいの数字を残しています」とし「なので二刀流として、ピッチャーで最後、今まで誰もそれを目指したことがないＭＶＰとサイ・ヤング賞というＷ受賞を狙えるのは、もう本当に彼しかいないというところまで来ていますよね」とＷ受賞に期待を寄せた。