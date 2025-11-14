「第76回NHK紅白歌合戦」ひる12時30分に出場歌手発表へ 会見の模様を生配信
【モデルプレス＝2025/11/14】NHKは11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）の出場歌手を正午頃に発表し、会見の模様をライブストリーミング配信すると、番組公式X（旧Twitter）で伝えた。
【写真】昨年の紅白リハの様子／乃木坂46・ME:I・あいみょんら豪華集結
投稿では「出場歌手の発表会見 ライブ配信」「本日11月14日(金)12:30頃からライブストリーミング配信！」と伝えた。配信はNHK公式ホームページから、またYouTubeやXでも視聴することができるという。
あわせて発表された今回のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。2025年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白となり、「これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように」という願いがテーマに込められている。
2025年も、国内では相次ぐ自然災害や長引く物価高、海外では終わりの見えない紛争が続くなど、戦後80年経った今も国内外で様々な「分断」が進んでいる。そんな今だからこそ、紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超え、つなぐ、つながる番組でありたい。1年を締めくくる特別な日、みんなが音楽で1つに。紅白歌合戦は、今回も“最強で最高”なステージを日本中、世界中に届ける。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサー（※五十音順）の4人が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年の紅白リハの様子／乃木坂46・ME:I・あいみょんら豪華集結
◆「第76回NHK紅白歌合戦」生配信決定
投稿では「出場歌手の発表会見 ライブ配信」「本日11月14日(金)12:30頃からライブストリーミング配信！」と伝えた。配信はNHK公式ホームページから、またYouTubeやXでも視聴することができるという。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」
あわせて発表された今回のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。2025年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白となり、「これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように」という願いがテーマに込められている。
2025年も、国内では相次ぐ自然災害や長引く物価高、海外では終わりの見えない紛争が続くなど、戦後80年経った今も国内外で様々な「分断」が進んでいる。そんな今だからこそ、紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超え、つなぐ、つながる番組でありたい。1年を締めくくる特別な日、みんなが音楽で1つに。紅白歌合戦は、今回も“最強で最高”なステージを日本中、世界中に届ける。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサー（※五十音順）の4人が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】