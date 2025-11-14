(Photo by Ari Hatsuzawa)

読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る連載エッセイ。セ・リーグ王者として2年ぶりに日本シリーズに臨んだ阪神タイガースでしたが、1勝4敗で福岡ソフトバンクホークスに完敗。でもそれもきっと必要な経験なのだと、河合隼雄『こころの処方箋』（新潮文庫）に書かれた「道草の味」をかみしめ、自分を慰めながら雪辱を願うのでした。

10月28日、私は甲子園にいた。

ライトスタンドで日本シリーズ第3戦、そして翌日の第4戦を観戦した。

浜風は冷たいが、ライスタの応援は猛烈に熱かった。しかし願いは届かず、連敗。

第５戦の朝、始発に近い新幹線で東京へ戻った。午後から仕事に行かねばならない。

でも少しだけ、ホッとしていた。もし、万が一阪神が負けても、胴上げを見なくてすむ。

かくして、ソフトバンクホークスは4連勝し、甲子園で小久保監督が胴上げされた。

私はいまもその映像を見ることができない（現地で観ていた人から胴上げ写真が送られてきたけど）。

日本シリーズが始まる前は、「4連勝したら、目の前で藤川監督の胴上げが見られる」と浮かれていたのに、逆のことが起きてしまった。

すでに野球はストーブリーグ。

安芸での秋季キャンプの映像や、侍ジャパンの練習試合を見たりしているが、砂漠に水をまくようなもの。心はカサカサに乾いている。野球といううるおいが全然足りていない。

それには日本シリーズの結果も関係している。

勝つと浮かれて羽が生え、天にも昇る心境だが、負けると自信もなくなるし、テンションもさがるし、枝から落ちて地を転がっていく枯れ葉のよう。まさに天地の差。

しかしどの球団も来年に向けてスタートしている。

いつまでも負けを引きずってはいられない……いられないのだけど。

ところで現在、私は、26年ぶりの主演映画「道草キッチン」の宣伝でフル稼働している。

ロケ地、徳島での先行上映が決まり、舞台挨拶にうかがった。

その時に「中江さんの『道草』とは？」と訊かれた。

「道草」とは道端の草。馬が道端の草を食べて、進行が遅くなるみたいに、目的地へ行く途中で、他のことに時間を費やすこと。

子どもの頃、「道草」してはいけない、と言われた。でも私はしょっちゅう道草していた。

朝はまっすぐ学校へ向かうが、帰り道はなるべく遠回りし、新しい道を探して歩いた。

振り返ると、あの時間がいちばん楽しくて、同時にちょっと不安もあった。

だけど新しい何かを求める気持ちが、湧き上がる不安を押しのけて、私に道草させた。

河合隼雄『こころの処方箋』には道草に関する章がある。

ある経営者は若かりし頃、結核にかかった。他の学生が学問、スポーツにいそしんでいる時に、自分はただ安静にしていなくちゃならない。だけど経営者になってから、結核によって失われた経験が、今は有用なものに思われる。弱い人の気持ちがわかるし、生や死について深く考える機会になった。

目的地へいち早く着くだけでは、道の味を知ることがない。ここでいう道とは、人生だ。加えて、

「道草によって道の味がわかると言っても、それを味わう力を持たねばならない」。

道草を時間の浪費にしないために、それ相応の力をつけなければならないのか。

藤川球児監督率いる新生タイガースも、就任1年目でいきなり日本一という目的地に着いてしまうより、まわり「道」をした方が得るものも喜びも大きいかもしれない。

人生を重ねて見ているファンとしては、そう信じたい。

ここまでの時間を浪費にしないために、選手たちはもう来シーズンに向けて準備している。

私にとっての「道草」は映画を観ること、本を読むこと、そして野球を観ること。

映画を観なくても、本を読まなくても、野球を観なくても人生はすすんでいく。

だけど、あえてまわり道する。足を止める。そこに生えている草をじっと眺める。

「道草」は私の日常生活と並行してそこにある。

いつも楽しいばかりじゃない。悔しさ、憤りをかみしめることもある。

どんな気持ちも、けっして自分ひとりでは得られない。

『こころの処方箋』にはこうも書いてあった。

「心配も苦しみも楽しみのうち」

ストーブリーグだからこそ、この言葉が沁みる。それだけ心動かしてくれる存在があるっていうこと。

日本シリーズは今年一番、悔しかった。この悔しさを糧にできるのは阪神タイガースだけ。

来年に向けて、信じて応援します！

お知らせ中江有里さんの「好書好日」連載が本になります！

『日々、タイガース、時々、本。 猛虎精読の記録』（徳間書店）

2025年11月25日発売

定価：1870円（税込）



中江有里がハマった「トラ」の沼は

想像以上に熱く深かった。



38年ぶり日本一の2023年から

リーグ最速優勝の2025年までの

阪神タイガースを徹底観戦。



緊急入院でぶっ倒れながら

病床の夢の中からも応援にのめり込んだ。



選手たちの活躍を観ながら思い浮かぶのは

自分の新人時代、日常の出来事

そして、愛読書のこと――。



観戦記×日常×書評



タイガースに熱狂する気持ちを言語化したら

これまでにないエッセイになりました！