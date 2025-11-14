【迷惑行為】駐車場の空きスペースに人が!? 驚きの“人間バリケード”に唖然！【ママリ】
え？アリなの？駐車場の場所取りに困惑
@ママリ
公園の駐車場で場所取りをしているお母さんがいました。
公園の最寄りの駐車場はそこしか空いておらず、うちの車が入れる状態でしたが、その場所取りのお母さんは「うちの旦那が今臨時駐車場から車移動させてきてるんで。」と…
目がテンでした😅
出典：
qa.mamari.jp
月極で契約でもしていない限り、公園などの駐車スペースは「先着順」が暗黙のルールですよね。
ある日、公園の駐車場で空きスペースに駐車しようとしたPさんは、そこに人が立っていることに気づきます。その人は「駐車場の場所取り」をしており、Pさんは困惑します。
私としては、駐車場で人が場所取りするのはかなりマナー違反かと…
月極めで借りているものでもないのに…
旦那は「今ここに車がないならうちが停めてもいいですよね？」と言いましたが（私が妊娠中なので近くに停めようとしてくれてました）、「場所取ってるんで…」と。
同じ公園でこれらから遊ぶので、揉めるのも嫌でうちが臨時駐車に移動しました。
これって普通なんでしょうか？
その後夫婦のお子さんと同じ遊具で子どもを遊ばせたくないなとすら思ってしまいました🥲
出典：
qa.mamari.jp
駐車場の場所取りは普通なの？と疑問に思ったPさんですが、相手に言っても話は通じませんでした。
これからその駐車場に隣接した公園で遊ぶことになるため、揉め事を控えたPさんですが、心にはモヤモヤが残ります。このPさんの気持ちに、ママリユーザーからはどんな言葉が寄せられたのでしょうか。
駐車場の場所取りは非常識！共感の声が集まる
公園に遊びに行ったところ、隣接の駐車場で「場所取り」をする人に出会って唖然としたPさん。このPさんが遭遇した驚きのできごとに、ママリユーザーからはいろいろな声が集まっていました。
普通じゃないですね🥲かなり非常識すぎて驚きです💦
自分達の事しか考えられないんですね😅
その後同じ公園行くのに嫌な気分になりますよね😣
出典：
qa.mamari.jp
駐車場で人が立って陣取りしてる時点でアウトだと思います‼️
そんなんしてたら誰も停められないし非常識‼️
私の旦那は怒鳴ると思います🤣
出典：
qa.mamari.jp
もし自分がそうしたできごとに遭遇したら…？という観点で寄せられた声には「非常識ですね」「駐車場に人が立っているのはおかしい」といった意見が寄せられていました。
あくまで駐車場は「車」のスペースですからね…。人に立たせるのはマナー違反でもありますし、何より危険ですよね。
私も飲食店の駐車場に止めようとして
すでに駐車場には
私ともう一台空くのを
待ってる状態でした！
駐車場も一方通行で
私の目の前のところが空いたので
入れようとしたらバタバタ
もう一台からおばさん降りてきて
ダッシュで空いた駐車場まで
行き手招きをしてました。
そこでちょっと揉めました笑笑
出典：
qa.mamari.jp
同じような経験をした人からの意見もありました。
空きスペース待ちをしていたところ、1台分の空きができたところでそのスペースに人が来た…とのこと。これは揉めごとにつながる状況ですよね。
現時点で、駐車場に人が立って陣取りをすることに罰則などはないようですが、施設やイベントによっては明確に「駐車場の場所取りはやめて」と記載されている場合もあります。何より、駐車場は車で利用する場所なので人を立たせるなどの危険行為は避けたいところ。
「書いてないからいい」「法律では？」といったことではなく、社会を円滑にまわすマナーを守る気持ちを忘れたくないですね。
遅い時間までのバーベキューや騒音が迷惑
@ママリ
ご近所でのバーベキュー、何時まで許せますか？
若いファミリーが多い住宅街に住んでいます。
バーベキューをやる家庭が多いのですが、
皆さん何時まで許せますか？
裏のお家が毎週末バーベキューをしているのですが、
0時過ぎまでやるので正直うるさいです😭
あと、ライトが我が家の窓を直撃しており眩しいです、、💦
バイクのブンブンっ！との音も繰り返ししておりそれもうるさいです😭
バーベキュー自体は我が家もやりますし、このあたりだとやらない家庭がほとんどないので、
それ自体は何も問題ありません！
個人的には22時くらいまでなら許せるのですが、
日付超えるとキツいな～と感じています🥲
出典：
qa.mamari.jp
敷地内とはいえ、0時過ぎまでバーベキューをやっているというのは驚きですよね。バイクのふかす音も近所迷惑でしかないでしょう。投稿者さんだけでなくきっと周囲の住人も迷惑に感じているのではないでしょうか。
迷惑な隣人にさまざまな意見が
©︎pixta
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
その中に「田舎なのでそのぐらいの人も多い」という意見がありました。
田舎なのでそれぐらいまでBBQやってる人多いです😂
ただ、バイクの音とかライトが直撃、は非常識すぎますね😇
あとは日付超える前にはシャッター付きの車庫に移動するとかそれなりの配慮は必要だと思います🥲
出典：
qa.mamari.jp
田舎で広い敷地があり隣家との距離が遠ければ、意外と音が気にならないものかもしれません。しかし、さすがにある程度の時間になったら家の中でお酒を飲むなりしてほしいですよね。戸建てとはいえ、ご近所への配慮は必要なのではないでしょうか。
他にも「警察に通報する」というコメントがありました。
そんな時間までやってたら私なら警察に連絡します😇
住宅街なら遅くても20時頃までだと思ってます。
出典：
qa.mamari.jp
住宅地で0時過ぎまで騒いでいたら、通報されても仕方ないかもしれません。直接文句を言いに行くとトラブルになる可能性もありますから、あまりにも時間が遅い場合は匿名で警察に通報するのが平和的な方法といえそうですね。
戸建てだからといって、全て自分たちの好きなようにしていいということではありません。音やニオイは敷地の外にも影響しますから近所への配慮は必要ですよね。いきなり通報することに気が引けるという場合は、一度近くの警察署に出向き、近所の問題を相談してみるといいかもしれませんね。
マンションのベランダで隣人が夜遅くまで電話
@ママリ
賃貸マンション 住みです！
わざわざベランダに出て、毎日数回長電話する
隣の旦那さんがうるさいです😂
純粋に気になったこともあり、ご意見やアドバイスいただけたら嬉しいです！
✔️もし家の中がうるさいから！とか
子供が寝てるから！とかの理由あったとしても
違う部屋で電話したらいいのに！って私は思うタイプです
隣に聞こえるのに、わざわざベランダ出て
電話する人は理由あるのでしょうか？
✔️回数と時間バラバラなんですけど
木曜は仕事が休みなのか頻度高く特にうるさいです😂
日によったら、22:00過ぎとかもあります(今も😭)
結構でかい声で話すので、笑い声響き渡るし
内容聞こえてるし苦痛なのですが気にしすぎですかね？
みなさまなら許容範囲ですか？
管理会社へ相談しようか悩んでるのですが、自分が気にしすぎかも💦と思い相談させてもらいました🙇♀️
向こうは子供2歳くらいなので、その子に気遣ってなのかな？とか、、、外の空気が電話しやすいとかですかね？、、、しょうもない質問すみません😭笑
アドバイスよろしくお願いします🙇！
出典：
qa.mamari.jp
隣人の生活音に悩まされた経験はありませんか？隣人との距離が近い集合住宅では、騒音が気になりやすいでしょう。
投稿者さんは、ベランダで長時間電話する隣人に悩んでいるそう。特に木曜日は電話の頻度が増え、22時過ぎまで声が聞こえるといいます。小さな子どもがいるなど室内に静かな場所がなくてベランダに出ているのかもしれませんが、遅い時間まで続くとうるさいと感じてしまいますよね。
隣人のベランダ電話にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな意見が寄せられましたが、その中には「管理会社にいうべき」との声も寄せられました。
普通に迷惑です😂
速攻管理人に言っていいと思います！！
家族に気を使って外で電話してたとしても周りが迷惑してたら意味ないですよね…
出典：
qa.mamari.jp
日中ならまだしも22時過ぎと夜遅くの電話はご近所の迷惑になります。投稿者さんの家に会話の内容まで聞こえていると考えると、大きな声で話をしているのかもしれません。個人で解決しようとすると思わぬトラブルに発展する可能性があるため、管理会社へ相談して注意をしてもらうとよいでしょう。
ほかにも「迷惑行為だと気づいていないのかも」という声もみられました。
管理会社へ行ってもいいと思います
その旦那さんは家族へ配慮してることが、他への迷惑になってると気づいてないんだと思います
特に22時以降とか非常識かなと
出典：
qa.mamari.jp
投稿者さんいわく隣人には2歳くらいの小さな子どもがいるそうなので、家族に配慮してベランダで電話をしているのでしょう。とはいえ、周囲の人に迷惑をかけてよい理由にはなりませんよね。
隣人の声が夜遅くまで響いているのは、とても苦痛な状態です。投稿者さんが我慢をする必要はないため、まずは管理会社を通して隣人に注意をしてもらう、それでも収まらなければ引っ越しを検討するとよいかもしれません。隣人と揉めるとこれから生活しづらくなってしまう可能性があるので、慎重に行動しましょう。
記事作成: ayaka_f
（配信元: ママリ）