◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル） 枠順決定

　出走馬８頭の枠順が１１月１４日、決定した。

　中京・芝１６００メートルの新馬戦で５馬身差の快勝を飾ったカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は７枠７番からスタートする。北村友一騎手とのコンビで中京２歳Ｓを勝利したキャンディード（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）は５枠５番。９月の新馬で逃げ切った武豊＝栗東・フリー＝騎乗のアイガーリー（牡２歳、栗東・秋山真一郎厩舎、父モズアスコット）は４枠４番に決まった。

　枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

＜１＞エイシンディード　　　牡２　５６　高杉　吏麒

＜２＞マイケルバローズ　　　牡２　５６　岩田　望来

＜３＞ガレリア　　　　　　　牡２　５６　杉原　誠人

＜４＞アイガーリー　　　　　牡２　５６　武　　豊

＜５＞キャンディード　　　　牡２　５６　北村　友一

＜６＞アドマイヤクワッズ　　牡２　５６　坂井　瑠星

＜７＞カヴァレリッツォ　　　牡２　５６　クリスチャン・デムーロ

＜８＞グッドピース　　　　　牡２　５６　西村　淳也