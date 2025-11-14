◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル） 枠順決定

出走馬８頭の枠順が１１月１４日、決定した。

中京・芝１６００メートルの新馬戦で５馬身差の快勝を飾ったカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は７枠７番からスタートする。北村友一騎手とのコンビで中京２歳Ｓを勝利したキャンディード（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）は５枠５番。９月の新馬で逃げ切った武豊＝栗東・フリー＝騎乗のアイガーリー（牡２歳、栗東・秋山真一郎厩舎、父モズアスコット）は４枠４番に決まった。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

＜１＞エイシンディード 牡２ ５６ 高杉 吏麒

＜２＞マイケルバローズ 牡２ ５６ 岩田 望来

＜３＞ガレリア 牡２ ５６ 杉原 誠人

＜４＞アイガーリー 牡２ ５６ 武 豊

＜５＞キャンディード 牡２ ５６ 北村 友一

＜６＞アドマイヤクワッズ 牡２ ５６ 坂井 瑠星

＜７＞カヴァレリッツォ 牡２ ５６ クリスチャン・デムーロ

＜８＞グッドピース 牡２ ５６ 西村 淳也