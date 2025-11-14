「ぴよりん」クリスマス2025♪ サンタ・雪だるま・トナカイが勢ぞろい

名古屋発の愛されスイーツ「ぴよりん」から、今年も心ときめくクリスマス限定商品が登場します♡2025年12月1日（月）から25日（木）までの期間中、かわいらしい「サンタ」「雪だるま」「トナカイ」ぴよりんが、2部構成で順番にお目見え♪ それぞれに異なる味わいと個性が光り、思わず全種類そろえたくなる可愛さです。クリスマスのティータイムを華やかに彩る限定ぴよりんで、心温まるひとときを。

ぴよりんの「クリスマス第1幕」はサンタ＆雪だるま♡

第1幕（12/1～12/14）では、「サンタぴよりん」と「雪だるまぴよりん」が登場。

「サンタぴよりん」は、名古屋コーチン卵の濃厚プリンをメープル香るババロアで包み、サンタ帽をちょこんと乗せた愛らしい仕上がり。

一方「雪だるまぴよりん」は、いちごジュレ×濃厚プリンの二層仕立て。ホワイトチョコのババロアにふんわりココナッツをまとう、雪のような優しい甘さが魅力です。

見た目も味も、冬にぴったりの癒しスイーツ♪

ブラックサンダーの新作♡トースト専用きなこで朝食がザクザク美味しい

第2幕はサンタ＆トナカイ♡ 甘くてほろ苦い冬の味わい

第2幕（12/15～12/25）では、「サンタぴよりん」に加えて新キャラクター「トナカイぴよりん」が仲間入り！チョコレートのババロアとチョコクラムで包まれた、ビターな味わいが大人心をくすぐります。

チョコ好きにはたまらない濃厚な風味と、つぶらな瞳のトナカイデザインがたまらなくキュート♡一度では終わらない2部構成で、期間中ずっと楽しめるのも今年ならではの嬉しいポイントです。

販売情報＆注目ポイント

・販売期間：

第1幕「サンタぴよりん」「雪だるまぴよりん」…12月1日（月）～14日（日）

第2幕「サンタぴよりん」「トナカイぴよりん」…12月15日（月）～25日（木）

・販売場所：ぴよりんshop、ぴよりんshopアトリエ店

・販売時間：9時～、12時～、15時～、18時～（アトリエ店は13時～）

・価格：各550円（税込）

※単品販売／期間中は「イチゴぴよりん」「紅茶ぴよりん」の販売を休止

今年は「サンタ」「雪だるま」「トナカイ」と、それぞれ異なる味わいを1つずつ楽しめるスタイル。かわいくておいしいぴよりんが、街中に笑顔を届けてくれそうです♡

今年のクリスマスは「ぴよりん」と一緒に♪

かわいさ満点の「ぴよりん」クリスマス2025は、味わいも見た目もパーフェクト。大切な人と過ごす時間や、自分へのご褒美スイーツとしてもぴったりです。

サンタ・雪だるま・トナカイ、どのぴよりんに出会えるかはその日の楽しみ♡名古屋の冬を彩る小さなスイーツたちとともに、心温まるクリスマスを迎えてみてはいかがでしょうか。